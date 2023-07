HONOR Magic V2 to nowy składany smartfon marki. Imponuje smukłością

To już trzeci składany smartfon marki HONOR. Chiński producent pozostaje wierny jednemu typowi konstrukcji – nowy Magic V2 składa się dokładnie tak samo jak Magic V i Magic Vs, jednak oferuje jeszcze mocniejszą specyfikację techniczną.

Specyfikacja HONOR Magic V2

Producent chwali się, że jego najnowszy składany smartfon jest niezwykle smukły, ponieważ złożony ma grubość 9,9 mm, a rozłożony zaledwie 4,7 mm, więc aż chce się powiedzieć, że jest cienki jak brzytwa. HONOR podkreśla również wagę Magic V2, która wynosi 231 gramów. Dla przypomnienia, Magic Vs waży 261 gramów, zatem udało się zmniejszyć ciężar aż o 30 gramów.

HONOR Magic V2 (fot. producenta)

Mimo to HONOR zdołał umieścić w Magic V2 dwa akumulatory o takiej samej łącznej pojemności jak w poprzedniku, tj. 5000 mAh. I tak samo można je ładować przewodowo maksymalnie z mocą 66 W (przez USB-C; USB 3.1 Gen 1). Niestety (lub stety) ponownie zabrakło wsparcia dla ładowania indukcyjnego. O ile niektórzy mogą na to narzekać, to nikt nie powinien mieć zastrzeżeń do wydajności tego urządzenia, ponieważ ma ono na pokładzie topowy procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Leading Edition o podwyższonym do 3,36 GHz taktowaniu oraz 16 GB RAM i do 1 TB pamięci wewnętrznej.

W Magic V2 producent zastosował też ekrany o flagowych parametrach. Na zewnątrz jest 6,43-calowy OLED o rozdzielczości 2376×1060 pikseli (proporcje 20:9) i jasności do 2500 nitów, natomiast wewnątrz 7,92-calowy OLED o rozdzielczości 2344×2156 pikseli (proporcje 9,78:9) i jasności do 1600 nitów. Oba wyświetlacze mają panele LTPO i funkcję odświeżania obrazu z częstotliwością do 120 Hz oraz wsparcie dla 1,07 mld kolorów i szerokiej gamy kolorów DCI-P3. Co więcej, jeden i drugi można obsługiwać za pomocą rysika Magic-Pen (tylko w wersji 16 GB/1 TB).

8.5 Ocena

Jeśli zaś chodzi o aparaty, to na tyle HONOR Magic V2 są trzy: 50 Mpix (f/1.9) z optyczną stabilizacją obrazu, 50 Mpix (f/2.0) z obiektywem ultraszerokokątnym i 20 Mpix (f/2.4) teleobiektyw z OIS. Modułowi towarzyszy laserowy autofokus 8×8 dToF oraz czujniki migotania i temperatury. Ponadto w obu ekranach umieszczono 16 Mpix (f/2.2) aparat do selfie i rozmów wideo.

Oprócz tego specyfikacja HONOR Magic V2 obejmuje również m.in. Bluetooth 5.3, WiFi 6, NFC, emiter podczerwieni, czytnik linii papilarnych na bocznej krawędzi, dual SIM (2x nano SIM) i wsparcie dla USB OTG (z ładowaniem zwrotnym o mocy 5 W).

HONOR Magic V2 (fot. producenta)

Cena HONOR Magic V2, dostępność

Smartfon zadebiutował dziś w Chinach, gdzie będzie dostępny w trzech konfiguracjach: 16/256 GB za 8999 juanów (równowartość ~5070 złotych), 16/512 GB za 9999 juanów (~5630 złotych) i 16 GB/1 TB (jej ceny nie znamy). Dla porównania, HONOR Magic Vs kosztował na start 7999 juanów za wersję 12/256 GB, 8999 juanów za wariant 12/512 GB i 10888 juanów za model 16 GB/1 TB.

Na tę chwilę nie mamy informacji na temat dostępności nowego Magic V2 poza Chinami, ale prawdopodobnie może ona zależeć od tego, jak zagraniczne rynki przyjmą wprowadzonego niedawno na globalne wody Magic Vs, którego można kupić również w Polsce (za 7499 złotych).