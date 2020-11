Stało się! Huawei pozbywa się marki Honor

Już od jakiegoś czasu chodziły słuchy, że Huawei planuje sprzedać markę Honor. Sam zainteresowany nie potwierdzał tych doniesień, ale okazuje się, że były one prawdziwe, ponieważ faktycznie tak się stanie i marka-córka wkrótce przejdzie w inne ręce.

Honor zdążył się już zadomowić na rynku

Marka Honor została powołana do życia w 2013 roku i kieruje swoje produkty do innej grupy odbiorców niż Huawei. Przede wszystkim są to młodzi klienci, którzy poszukują urządzeń o atrakcyjnym stosunku ceny do możliwości, niekoniecznie z najwyższej półki.

Smartfony marki-córki Huawei swego czasu były bardzo popularne w Polsce, a jednym z modeli, który przez długi czas cieszył się sporym zainteresowaniem klientów, był Honor 8 z 2016 roku. Dziś jednak już mało kto o nich pamięta, ponieważ przez problemy z dostępem do amerykańskich technologii Honor niemal całkowicie wycofał się z rynku.

fot. Katarzyna Pura / Tabletowo.pl

Huawei sprzedaje markę Honor. To ją uratuje

Jak donosi Reuters, Huawei sprzeda markę Honor konsorcjum, w skład którego wchodzi ponad 30 jej agentów i dystrybutorów, a w całą transakcję zaangażowanych jest w sumie 40 firm.

Zgodnie z wydanym przez nie oświadczeniem, przejęcie ma ochronić interesy klientów, dystrybutorów, dostawców, partnerów i pracowników marki Honor. Według zapewnień konsorcjum Shenzen Zhixin New Information Technology Co., Ltd., transakcja ta będzie korzystna dla wszystkich stron, związanych z marką-córką Huawei. Ponadto po jej przejęciu, nadal będzie mogła ona kontynuować swoją działalność, a jej nowi właściciele ją w tym wesprą.

fot. Katarzyna Pura / Tabletowo.pl

Co nie mniej ważne, po sfinalizowaniu transakcji, Huawei nie będzie posiadał żadnych udziałów w „nowej firmie Honor”, dzięki czemu dostanie ona swobodny dostęp do amerykańskich technologii, w tym aplikacji i usług Google oraz procesorów Qualcomm Snapdragon.

Nie podano natomiast informacji, jaką kwotę konsorcjum Shenzen Zhixin New Information Technology Co., Ltd. zapłaci za markę Honor (wraz z jej pracownikami, działem R&D oraz łańcuchem dostaw). W przeszłości (nieoficjalnie) mówiło się, że może to być od 15 mld do 25 mld juanów (~3,7 mld dolarów), aczkolwiek pojawia się też kwota nawet 100 mld juanów (15 mld USD).

