Kiedy nowy Xbox Series X? Wyciek zdradził plany Microsoftu

Ciekawie jest czasami podejrzeć tajemnice, jakie ukrywają przed nami giganci branży. Najczęściej takie plany są jednak ściśle tajne. Dzięki sprawie, jaka toczy się pomiędzy Microsoftem a FTC przyszłość Xboxa stała się nieco bardziej przewidywalna.

Co nowego u Zielonych?

Okazało się, że próba przejęcia Activision Blizzard przez Microsoft, oprócz dyskusji dot. mniej lub bardziej zdrowej rywalizacji na rynku konsol pomiędzy amerykańskim gigantem a Sony, sprawiła też, że firma musiała przedstawiać odpowiednim podmiotom informacje, które miały udowodnić, że transakcja nie niesie ze sobą ryzyka monopolizacji rynku gier wideo. W tym celu Microsoft musiał udostępniać pewne dokumenty dla m.in. FTC czy CMA, a których upublicznienie mogło zepsuć niespodzianki, jakie miało w zanadrzu przedsiębiorstwo.

Źródło: The Verge

Weźmy zatem na tapet dokument, jaki krąży od niedawna po internecie. Prezentacja licząca sobie 20 slajdów zdradziła nam kilka szczegółów dotyczących nowego Xboxa Series X. Pod kryptonimem Brooklin opracowywany jest sprzęt, który ma pojawić się w 2024 roku. Najważniejsze szczegóły, jakie poznaliśmy z prezentacji to m.in. nowy, bardziej zaokrąglony wygląd, powiększenie miejsca na dane z 1 do 2 TB oraz port USB-C z przodu z technologią Power Delivery.

Jeżeli uważacie, że to za mało, to grafika informuje również o dodaniu wsparcia dla Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, zmniejszeniu mocy zasilacza o 15% i skurczeniu procesu technologicznego do 6 nm, co wpłynęłoby pozytywnie na wydajność konsoli.

A może czekacie nowy kontroler z dużym „X” na środku? Ten także występuje w dokumentach firmy, pod kryptonimem Sebille, i ma zostać pokazany jeszcze w tym roku. Dwukolorowy pad zyska akcelerometr wspierający funkcje żyroskopowe, bezpośrednie połącznie z chmurą, Bluetooth 5.2 oraz łączność Xbox Wireless 2. Prezentacja wspomina też o „precyzyjnej haptyce”, „haptyce VCA służącej jako głośniki”, cichszych przyciskach, wymiennym akumulatorze, modułowych analogach czy możliwości wybudzania za pomocą podnoszenia kontrolera.

Nowy pad dedykowany konsoli Xbox (Źródło: The Verge)

Więcej funkcji Xboxa bez podwyżek

Przedstawione na czytelnej grafice plany Microsoftu na przełom lat fiskalnych 2024 i 2025 sugerują, że nowy kontroler miałby trafić do sprzedaży pod koniec maja 2024 roku w cenie 69,99 dolarów (~305 złotych). Chwilę później zostałyby zapowiedziane nowe konsole – odświeżonego Xboxa Series S z nowym kontrolerem oraz wsparciem dla Wi-Fi 6E oraz Bluetooth 5.2. Premiera odbyłaby się pod koniec sierpnia i sprzęt kosztowałby 299 dolarów (~1300 złotych).

Sprzedaż Xbox Series X „Slim” rozpoczęłaby się pod koniec listopada, a Microsoft przybiłby konsoli metkę z ceną 499 dolarów (~2170 złotych) – czyli tyle samo, ile kosztują obecne na rynku edycje konsoli.

Źródło: The Verge

Na koniec warto wspomnieć jeszcze o planach związanych z Xbox Design Lab. Projekt oferujący możliwość personalizacji kontrolerów miałby zostać rozszerzony o konsole do 2030 roku, jednak pomysł nie został jeszcze w pełni ufundowany, podobnie jak nowa edycja ekskluzywnego pada Xbox Elite Controller.

Zakulisowe informacje o następcy Switcha, odświeżone Xboxy – do kompletu brakuje jeszcze mniej lub bardziej oficjalnej zapowiedzi od strony Sony dotyczącej PlayStation 5 Slim. Miejmy tylko nadzieję, że my, gracze (a może raczej – nasze portfele) udźwigniemy ciężar tylu nowości sprzętowych zapowiedzianych na 2024 rok.