Małe jest piękne. Honor zaczyna rozumieć

W krótkiej historii smartfonów był taki moment, że urządzenia te były bardziej poręczne, a przy tym cechowały się wyjątkową smukłością. Najnowsze doniesienia sugerują, że firmie Honor zamarzył się powrót do tamtych czasów. No, przynajmniej do pewnego stopnia.

Rok, w którym powrócą smukłe smartfony

2025 może być rokiem, w którym smukłe smartfony powrócą do łask. Zaczęło się od prezentacji modelu Samsung Galaxy S25 Edge, który ma mieć jedynie 5,84 mm grubości. Jego premiery spodziewamy się już niebawem i w tym roku na rynku pojawić ma się również ultra smukły iPhone 17 Air o grubości mieszczącej się w przedziale 5-6 mm, przy czym na jego temat wiemy póki co niewiele.

W tym samym kierunku zaczynają iść chińscy producenci. Na marcowych targach MWC 2025 zobaczyliśmy urządzenie o nazwie Tecno Spark Slim, którego bok ma zaledwie 5,75 mm. Nie jest to rekord wszech czasów, gdyż Vivo X5 Max z 2014 roku był o cały milimetr szczuplejszy. Niemniej jest to też o cały milimetr mniej niż mają najsmuklejsze smartfony dostępne obecnie na rynku.

Honor projektuje chudzinkę. W planach jest też model Mini

Teraz okazuje się, że wyjątkowo smukły smartfon to koncepcja eksplorowana również przez firmę Honor. Jej inżynierowie udowodnili już, że w wyszczuplaniu są całkiem nieźli – składanym modelem Honor Magic V3, który przy grubości na poziomie 4,35 mm przez długi czas pozostawał najsmuklejszym składakiem na świecie. Dopiero na początku 2025 roku prześcignął go Oppo Find N5, mierzący 4,21 mm po rozłożeniu.

Honor Magic V3 (fot. Jakub Kordasiński | Tabletowo.pl)

Chudzinka marki Honor jest podobno na wczesnym etapie rozwoju, więc trudno mówić o jakichkolwiek szczegółach. Możliwe, że nieco wcześniej chiński producent zaprezentuje flagowy smartfon z małym ekranem. A przynajmniej małym jak na obecne standardy. Mówimy bowiem o urządzeniu wyposażonym w panel o przekątnej 6,3 cala. Miałby zyskać dopisek Mini, co ma sens, gdy weźmie się pod uwagę, że aktualnie topowy Honor Magic 7 Pro ma 6,8-calowy wyświetlacz.