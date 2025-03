Nowy, tani iPad ma więcej RAM-u, ale wciąż za mało

Apple zdecydowało się zwiększyć ilość RAM-u w podstawowym iPadzie. Wciąż jednak jest go zbyt mało, aby zapewnić jedną z kluczowych nowości. Dowiedzieliśmy się również, że nie każda generacja chipów z Cupertino doczeka się wersji Ultra oraz poznaliśmy kolejną nowość w iOS 18.4.

Ile RAM-u ma iPad 11. generacji?

Ten tydzień można uznać za całkiem interesujący dla miłośników produktów z Cupertino. Zadebiutował MacBook Air z Apple M4, doczekaliśmy się premiery Maca Studio z mocarnym M3 Ultra, jak również Apple pokazało nowego iPada Air i iPada 11. generacji. Wszystkie z tych urządzeń – za wyjątkiem tylko jednego – obsługują Apple Intelligence, czyli jedną z najważniejszych nowości wprowadzonych przez firmę z Cupertino w ciągu ostatnich lat.

Owszem, obecnie Apple Intelligence wydaje się być dość ubogim zestawem kilku przydatnych funkcji, ale firma Tima Cooka – podobnie jak każdy duży gracz na rynku IT – zamierza w najbliższych latach postawić na intensywny rozwój AI. Można nawet stwierdzić, że sztuczna inteligencja stanie się ważną częścią produktów Apple. Tymczasem najnowszy iPad nie obsługuje Apple Intelligence.

Politykę Apple trudno jest wytłumaczyć niską ceną podstawowego iPada. Przecież startuje on od 1799 złotych, co nie jest małą kwotą. Co więcej, gdy wybierzemy 256 GB przestrzeni na dane zamiast 128 GB, a także wersję z obsługą sieci komórkowej, to zapłacimy 3099 złotych. Tak, za około 3000 złotych dostajemy produkt okrojony z jednej z najważniejszych nowości, której znaczenie będzie rosło w najbliższych latach.

Dlaczego nowy iPad nie pozwala na korzystanie z Apple Intelligence? Ma on za mało RAM-u – sztuczna inteligencja Apple wymaga minimum 8 GB, natomiast iPad 11. generacji ma 6 GB RAM. Owszem, to więcej niż w poprzedniku, który oferował zaledwie 4 GB, ale za mało, aby zapewnić użytkownikom dostęp do Apple Intelligence. Pozostaje mi tylko przypomnieć tekst Grzegorza zatytułowany: Jeden z największych mitów Apple właśnie upadł.

Nie każda generacja układów Apple doczeka się wersji Ultra

Procesor Apple M3 Ultra, który zadebiutował wraz z nowym Makiem Studio, to interesująca konstrukcja. Został on zbudowany w oparciu o architekturę UltraFusion, która łączy dwa chipy M3 Max za pośrednictwem 10 tys. szybkich połączeń.

Takie podejście umożliwia dwóm układom działanie jako jedna jednostka oferująca wysoką wydajność. Według Apple procesor M3 Ultra zapewnia o 1,5 raza większą wydajność niż M2 Ultra i nawet do 2,6 razy większą niż M1 Ultra w określonych zadaniach.

Dlaczego jednak nie dostaliśmy M4 Ultra, skoro Apple obecnie rozwija właśnie tę generację układów? Firma w odpowiedzi udzielonej dla Ars Technica stwierdziła, że nie każda generacja procesorów doczeka się wariantu Ultra. Co prawda nie zostało to powiedziane wprost, ale istnieje niemała szansa, że układu M4 Ultra nie zobaczymy.

Funkcja generowania podsumowań recenzji w App Store

iOS 18.4 beta jest już dostępny i trzeba przyznać, że ta wersja zapowiada się całkiem obiecująco. Teraz dowiedzieliśmy się, że może ona wprowadzić jeszcze jedną funkcję, która będzie korzystać z możliwości oferowanych przez Apple Intelligence.

Otóż użytkownicy zyskają dostęp do podsumowań recenzji w App Store. W krótkiej formie zostanie więc podane to, co inni pisali na temat aplikacji i gier. Początkowo funkcja będzie wspierać tylko język angielski i pojawi się wyłącznie w USA. Z czasem zostanie jednak rozszerzona na kolejne języki i regiony.