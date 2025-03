Za pomocą Orlen Pay zapłacisz również przy kasie. To dobry pomysł

W aplikacji Orlen Vitay pojawiła się nowa funkcja, która pozwala wykorzystać Orlen Pay także podczas płatności przy kasie. Ten pomysł ma naprawdę sporo sensu.

Płatności Orlen Pay od teraz także przy kasie

Podejrzewam, że Orlen Pay nie trzeba przedstawiać wielu polskim kierowcom. Wspomnę jednak tylko, że mamy do czynienia z rozwiązaniem, które pozwala na dokonanie płatności za paliwo przy dystrybutorze, bez konieczności udawania się do kasy. Pozwala to zaoszczędzić czas i jest po prostu wygodne.

Po co więc wprowadzać płatności Orlen Pay przy kasie? Przecież chyba nie ma to większego sensu. Przyznaję się, że właśnie w ten sposób pomyślałem, gdy usłyszałam o nowej funkcji w aplikacji Orlen Vitay. Jednak tak naprawdę jest to dobry pomysł, który może być ułatwieniem dla wielu klientów stacji.

Czasami musimy wejść na stację, bo chcemy nie tylko zapłacić za paliwo, ale również coś kupić, chociażby hot doga z sosem tysiąca wysp. Wówczas zapłacenie za wszystko, gdy zbieramy dodatkowo punkty Orlen Vitay, wymaga przełączania się pomiędzy dwoma aplikacjami lub sięgnięcia po portfel z kartą płatniczą. Wiem, że na iPhonie uruchomienie Apple Pay jest banalnie wygodne, ale z Google Pay różnie bywa w kwestii tej wygody.

(screen: Mateusz Budzeń | Tabletowo.pl)

Natomiast w ramach nowej funkcji będziemy mogli wykorzystać tylko jedną aplikację – Orlen Vitay. Otóż, jak wynika z opisu umieszczonego w sklepie Google Play, użytkownicy zyskali dostęp do możliwości płacenia za pomocą Orlen Pay także przy kasie. Oznacza to, że nie trzeba już okazywać karty płatniczej, Blika czy sięgać po gotówkę. Wystarczy pokazać kod QR i dokończyć płatność w aplikacji Orlen Vitay.

Nie jest to znacząca zmiana, ale jak najbardziej może być ułatwieniem dla niemałej grupy kierowców. Warto też dodać, że niektórzy mają obawy związane z płaceniem przy dystrybutorze czy chociażby wszystko zadziała zgodnie z założeniami. W związku z tym, cieszy pojawienie się alternatywnej opcji wykorzystania Orlen Pay.

Nowość już trafia do użytkowników

Funkcja jest wprowadzana w aplikacji Orlen Vitay na Androida. Aktualizację można pobrać ze sklepu Google Play. W przypadku iPhone’ów – jak wynika z informacji w App Store – ostatnia aktualizacja aplikacji pochodzi z grudnia 2024 roku, czyli nowość jeszcze nie jest dostępna. Możliwe, że osoby korzystające z iOS muszą trochę dłużej poczekać.