Super smukłe smartfony w natarciu – już nie tylko iPhone 17 Air i Samsung Galaxy S25 Edge

W 2025 roku możemy spodziewać się walki smartfonów nie tylko w kwestii największej punktacji w benchmarkach czy najlepszych zdjęć z aparatów, ale też na grubość urządzenia. Wiemy już, że w pojedynku wezmą udział Galaxy S25 Edge i iPhone 17 Air, a do rywalizacji może dołączyć też Tecno.

Moda na szczupłe smartfony

Przez ostatnich kilka lat producenci niespecjalnie chwalili się grubością swoich urządzeń. Coraz mocniejsze układy mobilne oznaczały większy pobór energii, wymagający pojemniejszych akumulatorów i lepszego chłodzenia – koło się zamykało i nikogo nie dziwiło, że flagowy Samsung Galaxy S23 Ultra charakteryzował się grubością rzędu 8,9 milimetrów.

Dużo może się zmienić jednak w 2025 roku. Wiemy już, że Samsung Galaxy S25 Edge może mierzyć w najcieńszym miejscu 5,84 milimetrów (czyli z pominięciem wyspy z aparatami). Nieco mniej wiemy o iPhonie 17 Air, jednak zamysł jest dość podobny – grubość urządzenia ma nie przekroczyć 6 milimetrów. Teraz podobny sprzęt oficjalnie zapowiedziała marka Tecno.

Render przedstawiający rzekomy wygląd iPhone’a 17 Air (źródło: fpt.)

Tecno Spark Slim na MWC 2025 – rywal dla iPhone 17 Air?

Według producenta będzie to najsmuklejszy smartfon z akumulatorem o pojemności 5200 mAh na świecie. I tu pojawia się już drobna ciekawostka – tak duże ogniwo oznaczałoby, że urządzenie już w przedbiegach pokonywałoby Galaxy S25 Edge, który ma otrzymać baterię nie większą niż 4000 mAh. Nie wiadomo, czy Tecno osiągnie to dzięki technologii wykorzystującej krzemowo-węglowe ogniwa – wiadomo jedynie, że chodzi o gęsto upakowane energią ogniwo o grubości 4,04 milimetra.

Jak natomiast ma wyglądać grubość samego smartfona? Tecno Spark Slim ma mierzyć w najcieńszym miejscu 5,75 milimetrów – nieco mniej od koreańskiego rywala. Niekoniecznie jest to jednak maksimum. Swojego czasu Vivo X5 Max udało się zejść poniżej 5 mm grubości, a obecnym punktem odniesienia może być Oppo Find N5. Choć jest to składane urządzenie, to po rozłożeniu mierzy 4,21 mm, a producent przyznał, że obecnie ograniczeniem jest głównie szerokość portu USB-C.

Tecno Spark Slim (Źródło: Android Authority)

Wracając jednak do Tecno Spark Slim. Firma chwali się, że smartfon otrzyma obudowę z aluminium z recyklingu i podwójnie zakrzywioną konstrukcję. Od strony technicznej możemy się zaś spodziewać 6,78-calowego ekranu AMOLED o rozdzielczości 1.5K, maksymalnej częstotliwości odświeżania 144 Hz i jasności sięgającej 4500 nitów. Rozciągnięta na pleckach wyspa aparatów obejmować będzie dwa aparaty z matrycami 50 Mpix, a na front trafi 13 Mpix „oczko”. Do tego jest deklaracja obsługi szybkiego ładowania o mocy 45 W.

Nie wiadomo, w jaki układ mobilny będzie wyposażony smartfon – Tecno wspomina tylko o „ośmiordzeniowym procesorze o dużych osiągach”. Biorąc pod uwagę fakt, że firma nie specjalizuje się we flagowych urządzeniach, a mocny chipset wymaga rozbudowanego chłodzenia, powinniśmy się bardziej spodziewać SoC ze średniej lub budżetowej półki.

Warto jednak wstrzymać się z zachwytami nad Tecno Spark Slim. W materiałach producent opisuje go jako „smartfon koncepcyjny”, który będzie można obejrzeć na targach MWC 2025. W niedalekiej przyszłości zobaczymy, czy na tym się skończy.