iPhone 17 Air będzie najsmuklejszym smartfonem w historii Apple

Jeśli potwierdzą się najnowsze informacje, to iPhone 17 Air będzie zauważalnie szczuplejszy od aktualnych smartfonów Apple. Dowiedzieliśmy się, ile będzie miał milimetrów.

Ile milimetrów będzie miała obudowa iPhone’a 17 Air?

Od dłuższego czasu możemy spotkać się z rewelacjami na temat zupełnie nowego iPhone’a, który prawdopodobnie zastąpi linię Plus w ofercie firmy Tima Cooka. Co ciekawe, nie będzie on wyróżniał się najpotężniejszym procesorem czy najlepszym zestawem aparatów. Jego cechą charakterystyczną ma być smukła obudowa.

Mark Gurman z Bloomberga, mający już niemałe doświadczenie w ujawnianiu planów Apple, tym razem podzielił się raportem dotyczącym omawianego smartfona. Według przedstawionych informacji iPhone 17 Air będzie o około 2 mm szczuplejszy niż iPhone 16 Pro, który ma 8,25 mm grubości. Oznacza to, że przyszłoroczny model otrzyma obudowę mającą tylko 6,25 mm.

Jeśli faktycznie iPhone 17 Air dostanie obudowę o wspomnianej grubości, to będzie on najsmuklejszym iPhonem w historii. Dotychczasowy rekordzista, czyli iPhone 6, ma wnętrzności upchnięte w obudowie o grubości 6,9 mm.

Pod względem wizualnym nowy iPhone pewnie będzie atrakcyjny, ale jego główny atut może być też jego głównym problemem. Należy wziąć pod uwagę, że smukła obudowa może niekoniecznie dobrze znosić działające na nią siły, co z kolei będzie skutkować wyginaniem się smartfona. Warto przypomnieć, że taka wada występowała w przypadku iPhone’ów 6, szczególnie wersji Plus, czyli dużych i smukłych urządzeń.

iPhone 17 Air będzie – podobnie jak iPhone 6 Plus – całkiem sporych rozmiarów. Na jego pokład ma trafić 6,6-calowy ekran. Apple musi więc skupić się na kwestii wytrzymałości obudowy, aby nie doszło do powtórki z historii.

iPhone 17 Air – co jeszcze wiemy na temat tego modelu?

Jego sercem ma być układ Apple A19, czyli ten sam, który trafi do podstawowego iPhone’a 17. Procesor A19 Pro będzie bowiem zarezerwowany tylko dla modeli z linii Pro. Ciekawe, jak Apple poradzi sobie z odprowadzaniem nadmiaru ciepła, co w smuklejszej obudowie jest zazwyczaj trudniejszym wyzwaniem.

Na pokładzie znajdzie się też 8 GB RAM, więc możliwe będzie korzystanie z Apple Intelligence. Z tyłu obudowy pojawi się jeden lub maksymalnie dwa aparaty. Możemy też spodziewać się Face ID, dynamicznej wyspy, ekranu OLED czy złącza USB-C. Podobno cena nie będzie należeć do zbyt przyjemnych. iPhone 17 Air na rynku zadebiutuje w 2025 roku.