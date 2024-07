Marzy Ci się smartfon Honor? Teraz jest dobry moment, by go sobie sprawić

Końcówka lipca wydaje się najlepszym momentem, by sprawić sobie nowy smartfon Honor. Trwają rozmaite promocje, dzięki którym albo możesz zapłacić mniej za samo urządzenie, albo też otrzymać w prezencie praktyczne akcesoria.

It’s a kind of Magic! Kupujesz smartfon, dostajesz prezenty

Prezent otrzymasz na przykład wtedy, kiedy zdecydujesz się na zakup składanego smartfona Honor Magic V2 u któregoś z operatorów. To model, o którym Kasia pisała, że „imponuje smukłością”, zwracając przy okazji uwagę także na wysoką wydajność, bardzo dobre wyświetlacze oraz długi czas działania.

Magic V2 (fot. Katarzyna Pura | Tabletowo.pl)

Oferta przedstawia się następująco: Orange dorzuca 66-watową ładowarkę pozwalającą docenić technologię szybkiego ładowania oferowaną przez ten model, z kolei klienci sieci Play i Plus mogą otrzymać tablet Honor Pad 9 (o wartości 1599 złotych).

Tablet to prezent, na jaki mogą liczyć także osoby kupujące smartfon Honor Magic 6 Pro. Konkretnie klienci sieci Play oraz niektórych elektromarketów otrzymują w zestawie model Honor Pad 8 (o wartości 1199 złotych). Orange zaś ponownie dorzuca ładowarkę – tym razem o mocy 100 W.

Magic 6 Pro (fot. Jakub Kordasiński | Tabletowo.pl)

Jaki jest Magic 6 Pro? „Kapitalna wydajność, rewelacyjna bateria z szybkim ładowaniem, świetny ekran, bardzo dobre głośniki i wszechstronny aparat” – punktował jego zalety Jakub. – „Jakość wykonania, jak na flagowca przystało, stoi na świetnym poziomie, a wzornictwo plecków i wykończenie wysepki z obiektywami w przypadku zielonej wersji przyciąga wzrok i wygląda mocno oryginalnie na tle konkurencji” – dodał.

Jeśli natomiast Twoim zakupowym celem jest Honor Magic 6 Lite, to prezent możesz sobie sprawić sama lub sam. W tym przypadku bowiem zamiast dodawania akcesoriów promocja polega po prostu na obniżce ceny. Konkretnie rabat wynosi 20%, co oznacza, że można kupić ten smartfon za 1549 złotych. W tej cenie dostępny jest między innymi w sklepach RTV Euro AGD, Media Expert i x-kom.

Promocje nie ominęły też serii Honor 200 oraz modeli X8b i X7b

Jednak promocyjne oferty nie ograniczają się tylko do „magicznych” smartfonów chińskiego producenta. Obniżone zostały również ceny modeli X8b i X7b. Ten pierwszy kosztuje teraz 999 złotych (sprawdź w Media Expert i x-kom), drugi zaś – 799 złotych (Media Expert, RTV Euro AGD, Komputronik i x-kom). Oba urządzenia reprezentują pogranicze niskiej i średniej półki, oferując nieco więcej niż to, co musi zapewniać każdy porządny budżetowiec.

Co nieco przygotowano także dla osób, które są zainteresowane niedawno wypuszczoną serią 200. Modele te łączą w sobie niezłą wydajność i dobre wyświetlacze z nieprzeciętnymi możliwościami fotograficznymi. Te ostatnie zdecydowanie odgrywają kluczową rolę w „dwusetkach”.

Jeśli chodzi o ofertę specjalną, to w tym przypadku wygląda następująco:

Promocja z serią 200 w roli głównej trwa do 28 lipca, pozostałe natomiast obowiązują do końca tego miesiąca (lub wyczerpania zapasów).

