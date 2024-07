Doczekaliśmy się! Mapy Apple wreszcie dostępne w przeglądarce internetowej

Nie musimy już mieć iPhone’a, iPada czy Maca, aby uruchomić Mapy Apple. Firma z Cupertino wreszcie zdecydowała się na udostępnienie wersji przeglądarkowej, aczkolwiek obecnie z wieloma ograniczeniami.

Mapy Apple dostępne w przeglądarce internetowej

Usługa Apple z pewnością nie miala łatwych początków. Otóż Mapy Apple tuż po premierze okazały się rozwiązaniem fatalnym w wielu aspektach. Na szczęście, firmie z Cupertino finalnie udało się jednak doprowadzić autorskie mapy do porządku, tworząc ciekawą alternatywę dla Google Maps. Co prawda, ta alternatywa niekoniecznie jest równie warta uwagi w Polsce, jak chociażby w USA, ale to temat na inną, dłuższą dyskusję.

Dotychczas, gdy chcieliśmy sprawdzić Mapy Apple, to musieliśmy mieć iPhone’a, iPada, Maca lub Apple Watcha. Nadal nie doczekaliśmy aplikacji na urządzenia z Androidem, ale zespół Tima Cooka wreszcie zdecydował się na udostępnienie wersji przeglądarkowej. Wypada tutaj zaznaczyć, że konkurencyjne Mapy Google już od dawna dostępne są z poziomu przeglądarki internetowej.

Obecnie jest to wersja beta, więc są ograniczenia

Mapy Apple w wersji przeglądarkowej wystartowały w okrojonej wersji, która jest dostępna tylko na wybranych przeglądarkach internetowych. Apple podaje, że usługę mogą sprawdzić użytkownicy przeglądarek Safari, Chrome i Edge na iPadach i Macach, a także osoby korzystające z Chrome’a lub Edge’a na komputerach z Windowsem. Dostępność dla kolejnych przeglądarek i platform ma być dodana w przyszłości.

(screen: Mateusz Budzeń | Tabletowo.pl)

W obecnej wersji mamy dostęp do map, wbudowanej wyszukiwarki, a także do funkcji wyznaczania tras. W przypadku wyznaczania tras też nałożone są ograniczenia – aktualnie trasę możemy wyznaczyć tylko dla pieszych i użytkowników samochodów. Nie mamy więc transportu zbiorowego czy chociażby wsparcia dla rowerów. Oczywiście również tutaj z czasem braki zostaną uzupełnione. W nadchodzących miesiącach ma też pojawić się funkcja Look Around, czyli odpowiednik Google Street View.

Kojarzycie z pewnością osadzone fragmenty Map Google na stronach internetowych. Możliwe, że niebawem podobne rozwiązanie pojawi się również w przypadku konkurencji. Otóż Mapy Apple mają zostać udostępnione zainteresowanym deweloperom, którzy będą mogli wykorzystać usługę, aby oferować użytkownikom wskazówki dojazdu, informacje o miejscach i wiele więcej.

Zdecydowanie cieszy fakt, że Mapy Apple są już dostępne z poziomu przeglądarki internetowej. Szkoda tylko, że obecnie w mocno ograniczonej wersji beta. Miejmy nadzieję, że na wprowadzenie brakujących funkcji nie będziemy musieli długo czekać. Mapy Apple możecie już sprawdzić pod tym adresem, ale pamiętajcie, że język polski nie jest jeszcze wspierany.