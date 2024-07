Osobliwa premiera Oppo Reno 12 FS 5G. Możesz zaoszczędzić

Smartfon Oppo Reno 12 FS 5G doczekał się oficjalnej premiery w Polsce. Tym samym ruszyła promocyjna oferta na start, dzięki której w Twoim portfelu może zostać trochę pieniędzy. Co to dokładnie za model i dlaczego nazywam jego debiut osobliwym? Już wyjaśniam.

Smartfon Oppo Reno 12 FS 5G w specjalnej ofercie na start

Na początku tego miesiąca na polskim rynku zadebiutował smartfon Oppo Reno 12 F 5G. Równocześnie z nim, tyle że zupełnie po cichu, do sklepów trafił bliźniaczy model Reno 12 FS 5G. I choć to drugie urządzenie można było już wcześniej kupić, to jednak dopiero teraz ma swoją oficjalną premierę w Polsce, a w związku z tym także przygotowana została specjalna oferta na start.

fot. producenta

W ramach tej oferty istnieje możliwość zakupu smartfona za 1499 złotych, czyli o dwie stówki taniej względem ceny regularnej (1699 złotych). Promocja potrwa do 12 sierpnia 2024 roku, chyba że wcześniej wyczerpią się zapasy. Urządzenie znajduje się w ofercie takich sklepów jak Media Expert, x-kom, RTV Euro AGD, OleOle czy Komputronik (to linki afiliacyjne, korzystając z nich wspierasz naszą działalność. Dziękujemy!).

Co skrywa w sobie ten model?

Smartfon Oppo Reno 12 FS 5G różni się od modelu bez „S” jedynie ilością pamięci. Ma 12 GB RAM i 512 GB pamięci masowej, podczas gdy Reno 12 F 5G – 8 GB RAM i 256 GB na pliki. Poza tym ich specyfikacje są takie same: od wyświetlacza, przez procesor, akumulator i aparaty, po moduły łączności bezprzewodowej.

Co zatem oferuje ten model? Jego sercem jest ośmiordzeniowy procesor MediaTek Dimensity 6300, którego wydajniejsze rdzenie cechują się taktowaniem dochodzącym do 2,4 GHz. Ma sprawiać, że smartfon będzie działać płynnie. O to zaś, by pracował długo, zadba akumulator o pojemności 5000 mAh. Jego pełne ładowanie zajmuje 71 minut, dzięki technologii SuperVOOC o mocy 45 W.

fot. producenta

Jeśli chodzi o wyświetlacz, to mamy tu 6,67-calowy panel OLED o rozdzielczości Full HD+ (2400×1080 pikseli) i dynamicznie dostosowywanej częstotliwości odświeżania do 120 Hz. Jest chroniony szkłem AGC DT-Star2. Producent chwali się też autorską technologią Splash Touch zapewniającą prawidłowy odczyt dotyku nawet wtedy, gdy ekran lub dłonie są mokre. Kawałek tafli zabiera dla siebie aparat 32 Mpix (f/2,4) do selfie.

Z tyłu zaś mamy do czynienia z potrójną kamerą: 50 Mpix (f/1.8) + 8 Mpix (f/2.2) z obiektywem ultraszerokokątnym o kącie widzenia 112° + 2 Mpix (f/2.4) do fotografii makro. Aparaty zostały umieszczone na okrągłej wyspie, która w dodatku jest otoczona przez diodę powiadomień (Halo Light). Świetlnymi animacjami informuje ona użytkownika o połączeniach, wiadomościach czy też statusie ładowania.

fot. producenta

OdkrywAI, używAI

W kontekście łączności bezprzewodowej urządzenie oferuje moduły Bluetooth 5.3, NFC, Wi-Fi 5 oraz 5G. Dodatkowo producent postarał się o 360-stopniowy system anten i technologię AI LinkBoost, optymalizującą wybór sieci. To ma znaczenie przede wszystkim w zatłoczonych miejscach oraz charakterystycznych sytuacjach, takich jak wyjście z windy.

Sztuczna inteligencja w Oppo Reno 12 FS 5G ma także inne zadania. Pozwala między innymi na podsumowywanie nagrań głosowych, szybkie generowanie wiadomości i wpisów, konwertowanie tekstu na mowę czy zaawansowaną edycję zdjęć. Z algorytmów korzystają także same aparaty.

Smartfon ma również podekranowy czytnik linii papilarnych i głośniki stereo, a system to oczywiście Android 14 z nakładką ColorOS 14.0.1. Wszystko to zostało zamknięte w solidnej obudowie, spełniającej wymogi normy IP64. Całość waży 187 gramów, a grubość wynosi 7,69 mm w przypadku wersji ciemnozielonej oraz 7,76 mm w wariancie pomarańczowym.