T-Mobile ułatwia wyrabianie kart eSIM. Nowości w aplikacji jest więcej

W mobilnej aplikacji Mój T-Mobile pojawiło się sporo praktycznych nowości. Lipcowa aktualizacja przynosi między innymi nową skrzynkę odbiorczą, ułatwia wyrabianie wirtualnej karty eSIM i wprowadza możliwość dokonywania płatności poprzez system Apple Pay.

Garść nowości w aplikacji Mój T-Mobile

Przegląd nowości, o które w lipcu wzbogacona została aplikacja Mój T-Mobile, najlepiej rozpocząć od skrzynki odbiorczej. Do tej pory wiadomości były możliwe do wyświetlenia tylko jednorazowo – teraz zaś można do nich wracać tyle razy, ile się chce (przez 30 dni od momentu ich otrzymania). Wystarczy wcisnąć dzwoneczek na ekranie głównym. Przy tej ikonce pojawia się też liczba powiadomień.

To nie wszystko. Znacznie uproszczony został także proces uzyskiwania wirtualnej karty eSIM. Teraz wymaga to jedynie przejścia do szczegółów numeru i wejścia w ustawienia, a następnie w sekcji „Szczegóły karty SIM” wybrać opcję „Wymień na nową kartę eSIM”. Po dokonaniu uwierzytelnienia na adres e-mail przychodzi instrukcja instalacji z kodem QR. I tu mała ciekawostka: opcja ta równocześnie pojawiła się także w aplikacjach Moja Heyah i RedBull Mobile.

Sprzęt dostaniesz do Paczkomatu, zapłacisz przez Apple Pay

Są jeszcze dwie inne nowinki. Pierwsza z nich dotyczy klientów przedłużając umowę poprzez aplikację. Nowa opcja pozwala im skorzystać z dostawy wybranego urządzenia do Paczkomatu InPost, dzięki czemu nie muszą fatygować się do salonu operatora i mogą odebrać sprzęt o optymalnej dla nich porze.

Druga to możliwość dokonywania płatności poprzez system Apple Pay. Z formy tej można skorzystać zarówno jeśli chodzi o doładowania, jak i faktury. Na marginesie wspomnę, że wcześniej taką samą możliwość otrzymali użytkownicy systemu Google Pay.

Aktualizacja jest już dostępna

Aby uzyskać dostęp do wszystkich tych nowych funkcji należy zaktualizować Mój T-Mobile. W przypadku Androida mowa jest o wersji 24.7.32, na iPhone’ach zaś aktualny numerek to 25.2.3. Jeśli w ogóle nie masz jeszcze tej aplikacji na swoim urządzeniu, to możesz pobrać ją ze sklepu Google Play lub App Store.