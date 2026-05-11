Ten tablet ma oczarować ekranem. Podobno ma coś z papieru

Poznaliśmy kluczowe cechy tabletu Honor Pad 20. Producent chwali się głównie ekranem, ale to nie koniec zalet.

Honor Pad 20 ma zapewnić nowe doświadczenie w trakcie robienia notatek

Trzeba przyznać, że ostatnie tygodnie w wykonaniu marki Honor są całkiem interesujące. Poznaliśmy model Honor X80i, który do złudzenia przypomina iPhone’a, w Polsce zadebiutowały smartfony Honor 600 i Honor 600 Pro, a także pojawił się wyjątkowo smukły tablet Honor MagicPad 4. To jednak nie koniec atrakcji przygotowanych przez Chińczyków.

Najnowsza propozycja nazywa się Honor Pad 20. Mamy do czynienia z tabletem, który ma zainteresować studentów i osoby często korzystające z rysika. Otóż urządzenie wyposażone jest w 12,1-calowy ekran IPS LCD 3K o proporcjach 16:10, co nie jest niczym niezwykłym, ale główna zaleta jest inna. Producent obiecuje nowe doświadczenie z robienia notatek, które ma być niczym pisanie długopisem na papierze.

Na ten moment, bez sprawdzenia tabletu na żywo, nie można zweryfikować tych zapowiedzi. Wypada jednak odnotować, że rozwiązanie jest całkiem intrygujące. Podobno to zasługa specjalnej powłoki. Dostępna jest również wersja Soft Light, która koncentruje się na redukcji odblasków i poprawie komfortu widzenia podczas dłuższej nauki lub czytania.

fot. Honor

Sercem jest procesor Snapdragon 7 Gen 3 i – zależnie od wybranej konfiguracji – towarzyszy 8 GB RAM i 128 GB na dane lub 8 GB RAM i 256 GB pamięci na pliki, której część zabiera m.in. system operacyjny. Honor Pad 20 działa pod kontrolą Magic OS 10 z zestawem funkcji AI.

Ze specyfikacji udostępnionej przez markę dowiemy się jeszcze, że tablet ma 6 głośników i akumulator o pojemności 10100 mAh z obsługą ładowania 45 W. Do tego dochodzi główny aparat 8 Mpix i przednia kamerka 8 Mpix.

Na kolejne szczegóły trzeba chwilę poczekać

Obecnie tablet oferowany jest w ramach rezerwacji na rynku chińskim. Jednak jego debiut powinien nastąpić już wkrótce i wówczas poznamy ceny poszczególnych wersji pamięciowych. Oczywiście byłoby miło, gdyby urządzenie zawitało też do Polski.