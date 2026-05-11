Orange Flex ma 7 lat, pół miliona klientów i masę nagród do rozdania

Orange Flex obchodzi w tym roku swoje siódme urodziny. Operator pochwalił się, że w tym czasie zdołał przyciągnąć do siebie niemałe grono zadowolonych użytkowników – ich liczba przekroczyła już pół miliona. Z tej okazji podzielił się garścią statystyk, ale też przygotował konkurs, w którym do wygrania są bardzo atrakcyjne nagrody.

7 lat Orange Flex – garść ciekawostek

Gdy Orange Flex startował siedem lat temu, przeciętny użytkownik zużywał około 13 GB internetu miesięcznie. Dziś natomiast średnia wynosi już 37 GB na miesiąc – to jedna z ciekawych statystyk, jakimi podzielił się operator. Inna jest taka, że rekordzista ma na liczniku już… 134 TB.

Jednym z powodów, dla których warto skorzystać z oferty Orange Flex – poza dużym (albo wręcz nieograniczonym) pakietem danych oraz swobodą wynikającą z subskrypcji – jest pełna obsługa technologii eSIM i możliwość nieodpłatnego uzyskania jednej lub kilku takich wirtualnych kart. Okazuje się, że zainteresowanie jest niemałe, bo 48,5% użytkowników faktycznie ma eSIM, a dla 32% jest ona główną kartą w telefonie.

Kolejna ciekawostka jest taka, że aż 54% użytkowników aplikacji Orange Flex ma iPhone’a (najczęściej jest to iPhone 13, iPhone 15 Pro lub iPhone 16 Pro). Dla kontekstu: średnio w Polsce smartfon firmy Apple ma mniej niż co trzecia osoba (31% – według danych StatCounter).

Orange Flex ma pół miliona klientów – infografika (źródło: Orange)

Orange Flex ma pół miliona klientów. Z tej okazji wystartował konkurs

Kluczowa statystyka jest jednak taka, że Orange Flex ma już ponad pół miliona użytkowników, bo właśnie z tego powodu ruszyła zabawa GigaBRANIE. W aplikacji można zagrać w grę zręcznościową i – łapiąc spadające gigabajty – codziennie wygrać bonusowy pakiet 15 GB.

Pobawić można się w aplikacji Orange Flex. Tam też czeka drugie wyzwanie i osoby, które udzielą odpowiedzi na pytanie konkursowe, wejdą do walki o jedną z 50 nagród:

1. miejsce – voucher do wakacje.pl o wartości 7000 złotych i gadżety,

2. miejsce – smartfon Apple iPhone 17 Pro (256 GB) i gadżety,

3. miejsce – tablet Apple iPad 11 M3 (256 GB) i gadżety,

miejsca od 4. do 10. – słuchawki Sony WH-1000XM5SA i gadżety,

miejsca od 11. do 50. – gadżety.

Akcja trwa do 17 maja 2026 roku.