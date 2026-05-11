Co zrobić ze starym dyskiem SSD? Tak dasz mu drugie życie

Dyski traktowane są jako jeden z ważniejszych i bardzo wrażliwych komponentów w komputerze. Ich sprzedaż z drugiej ręki nie zawsze ma sens, więc ludzie decydują się na trzymanie swoich starych SSD po szufladach i półkach. Można jednak dać im drugie życie.

Dlaczego dyski kurzą się w szufladach?

Powodów na wymianę używanego dotychczas dysku jest wiele. Przykładowo -powiększanie pamięci na dane w urządzeniu w nieskończoność nie jest możliwe. Zarówno laptopy jak i płyty główne mają ograniczoną liczbę gniazd, do których możemy podpiąć SSD bez problemu. Istnieją oczywiście rozgałęzienia i adaptery, ale umówmy się, że z czasem mielibyśmy do czynienia z elektronicznym Frankensteinem. Wtedy pozostaje zakup większej, pojemniejszej jednostki.

Możliwe też, że zależy nam na jak największej wydajności i przy zmianie płyty głównej z szybszym gniazdem PCIe planujemy zakup nowego dysku o wyższym standardzie. Każda taka decyzja sprawia, że zostajemy z kilkuletnim podzespołem, który trudno sprzedać. Każda operacja odczytu i zapisu skraca życie SSD i nawet, jeżeli od pierwszej awarii dzieli nas dekada, to nie wszyscy chcą podejmować takie ryzyko.

Co zatem zrobić z dyskiem, którego nie chcemy się pozbywać, ale chcemy żeby nadal służył nam z godnością?

Obudowa na dysk – zamień SSD w pendrive

Rozwiązaniem mogą być obudowy, dzięki którym dysk staje się zewnętrznym magazynem danych. Biorąc pod uwagę gabaryty technologii SSD NVMe tego typu zamknięty dysk można porównać rozmiarami do dużego pendrive’a. Nowe akcesorium w tym segmencie zaprezentował właśnie Verbatim.

Store 'n’ Go M.2 NVMe SSD Enclosure Kit – bo tak brzmi pełna nazwa produktu – to rozwiązanie wykorzystujące interfejs USB 3.2 Gen 2. Dzięki temu zamontowany w obudowie dysk oferuje transfer danych o prędkości do 10 Gb/s a odczyt i zapis plików na dysku może wynosić nawet 1000 MB/s. Dla porównania – typowy pendrive w technologii USB 3.2 Gen 1 może oferować prędkość odczytu na poziomie 200 MB/s i zapisu rzędu 60 MB/s.

Verbatim Store 'n’ Go M.2 NVMe SSD Enclosure Kit (źródło: Verbatim)

Jedną z ważnych zalet obudowy Verbatim jest jej beznarzędziowa konstrukcja. Nie trzeba szukać śrubokręta do dokręcenia śrubki trzymającej dysk na miejscu czy szczelnie dociskającej konstrukcję. Wystarczy umieścić SSD w obudowie, zamknąć ją i całość jest gotowa do pracy. Szybka podmiana sprawia, że wystarczy jeden Store 'n’ Go, żeby móc szybko wymieniać kilka dysków, co ogranicza wydatki na elektronikę.

Obudowa współpracuje z SSD NVMe PCie M-Key oraz B+M Key w formatach 2230, 2240, 2260 oraz 2280. Nie umieścicie w niej zatem dysku w formacie 2,5″. Store 'n’ Go waży 32 gramów wraz z dołączonym do zestawu przewodem USB-C/USB-C.

Dodatkowo w zestawie znajduje się gumowy organizer, adapter USB-A oraz radiator, umożliwiający lepsze odprowadzanie ciepła w zamontowanym nośniku. Całość wspiera technologie UASP i TRIM, a także działa na systemach Windows 10/11, macOS, Linux, Android oraz iOS.

Verbatim Store 'n’ Go M.2 NVMe SSD Enclosure Kit jest już dostępny w Polsce w cenie 65 złotych.