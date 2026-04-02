Jest nowy „iPhone z Androidem”. Trochę niehonorowo

W pierwszej chwili można pomyśleć, że to nowy iPhone, tylko że iPhone już tak nie wygląda. W rzeczywistości to smartfon Honor X80i. To nie pierwszy raz, gdy ten producent „zainspirował się” produktami Apple.

Nowy smartfon Honor X80i do złudzenia przypomina iPhone’a

Design iPhone’a jest charakterystyczny, wręcz ikoniczny. Honor znów postanowił się nim „zainspirować”. Znów, ponieważ nadchodzące modele Honor 600 i Honor 600 Pro również będą czerpały garściami z – tym razem – najnowszych iPhone’ów.

Na szczęście dla klientów chiński producent nie poszedł po najmniejszej linii oporu, gdyż nie skopiował (ups, jednak to powiedziałem…) wyłącznie charakterystycznego designu, ale umieścił też wewnątrz obudowy trochę porządnych części, w tym głośniki stereo i akumulator o pojemności 7000 mAh, który można ładować przewodowo z mocą 45 W.

Honor X80i (źródło: Honor)

Nowy smartfon Honor X80i jest też wyposażony w wyświetlacz AMOLED o przekątnej 6,6 cala, rozdzielczości 2600×1200 pikseli i jasności do nawet 6500 nitów. Ponadto ekran oferuje odświeżanie obrazu z częstotliwością do 120 Hz i ściemnianie PWM 3840 Hz.

Na przodzie jest również 8 Mpix (f/2.0) aparat, zaś na tyle 50 Mpix (f/1.8). Wewnątrz z kolei znalazło się miejsce dla nowego procesora MediaTek Dimensity 6500 Elite, do 12 GB RAM, do 512 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej i systemu rozpraszania ciepła z grafitem i komorą parową.

Ponadto smartfon Honor X80i oferuje Bluetooth 6.0, Wi-Fi 5, NFC, pilot na podczerwień, dual SIM i odporność klasy IP66. Fabrycznie zainstalowany system to Android 16 z nakładką MagicOS 10. Wymiary urządzenia wynoszą 157,43×75,35×7,34 mm, a masa – 185 gramów.

Jaka jest cena iPhone Honor X80i?

Smartfon Honor X80i jest sprzedawany w Chinach w czterech wersjach kolorystycznych (czarnej, białej, różowej i zielonej) oraz czterech konfiguracjach pamięciowych:

8/128 GB za 1999 juanów (równowartość około 1080 złotych),

8/256 GB za 2199 juanów (~1190 złotych),

12/256 GB za 2499 juanów (~1350 złotych),

12/512 GB za 2799 juanów (~1520 złotych).

Na koniec warto zauważyć, że smartfon Honor X80i jest bardzo podobny do modelu Honor 600 Lite, który zadebiutował już w Malezji i będzie dostępny również w Polsce. Nie są to jednak bracia bliźniacy, gdyż różni je m.in. procesor i zaplecze fotograficzne.