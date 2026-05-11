Toyota Mirai (fot. Toyota)
Moto

Samochody wodorowe to nie jest przyszłość, jak niektórzy twierdzili

Mateusz Budzeń·
Strona główna
Moto
Samochody wodorowe to nie jest przyszłość, jak niektórzy twierdzili

Jeśli liczysz, że w przyszłości zamienisz samochód spalinowy na wodorowy, nie mam dobrych informacji. Najpewniej wybierzesz jednak bateryjnego elektryka.

Samochody wodorowe nie są i najpewniej nie będą rewolucją

Jeszcze niedawno mogliśmy spotkać się z opiniami, że samochody elektryczne to tylko chwilowa, przejściowa moda. Miały być pomostem pomiędzy spalinową a wodorową motoryzacją. Cóż, coraz mniej wskazuje na spełnienie się tych przepowiedni. Przyszłość będzie bowiem należeć do aut elektrycznych, które energię czerpią z akumulatorów zlokalizowanych w podłodze.

Nie trzeba nawet śledzić branży, aby dojść do takich wniosków. Wystarczy spojrzeć na to, co jeździ po ulicach. Samochody wodorowe to naprawdę egzotyczny widok na polskich, europejskich i też światowych drogach. BEV-ów, czyli bateryjnych elektryków, jest natomiast coraz więcej. Jeszcze w niektórych miastach, takich jak Warszawa, można spotkać wodorową Toyotę lub Hyundaia, ale w innych miejscach tego typu pojazdów niemal nie ma.

Jeśli chodzi o dane, w 2025 roku globalna sprzedaż aut wodorowych wyniosła zaledwie 16 tys., a elektryków w samej Europie sprzedało się 2,9 mln sztuk. Do tego dochodzi 8,1 mln w Chinach, 1,2 mln w USA oraz 1,5 mln w pozostałych regionach. Co więcej, w ciągu dwóch miesięcy w Polsce sprzedaje się więcej elektryków niż globalnie aut wodorowych.

Rejestracje samochodów elektrycznych w Polsce kwiecień 2026
źródło: IBRM Samar

Wypada jeszcze podać najnowsze dane IBRM Samar dotyczące Polski. W kwietniu tego roku sprzedaż samochodów wodorowych, czyli FCEV-ów, wyniosła dokładne 0. W tym samym czasie Polacy kupili 11414 bateryjnych elektryków.

A może właśnie teraz mamy do czynienia z okresem przejściowym, w którym klienci wybierają BEV-y? Zdecydowanie nie, bowiem auta wodorowe już są na rynku, ale po prostu zbytnio nikt ich nie chce. Ponadto cała wodorowa rewolucja nawet dobrze się nie rozpoczęła, a już się kończy – stacje wodorowe, ze względu na niskie zainteresowanie, zamykane są w Austrii, a niemiecka sieć stacji tankowania wodoru zamknęła 22 punkty, które były przystosowane do samochodów osobowych. W tym samym czasie ładowarki aut elektrycznych wyrastają jak grzyby po deszczu.

Niska popularność samochodów wodorowych mnie nie dziwi

Samochody elektryczne w ostatnich latach rozwijają się w szaleńczym tempie. Tymczasem w świecie aut wodorowych dzieje się niewiele – wciąż na pokładzie muszą znajdować się wielkie zbiorniki wodoru, aby zapewnić sensowny zasięg. Nadal tankowanie wodoru jest czynnością upierdliwą i wymagającą więcej logistyki niż w przypadku benzyny i diesla. Natomiast jakiejkolwiek rewolucji nie widać.

Toyota Mirai test
fot. Mateusz Budzeń | Tabletowo.pl

Miałem okazję spędzić kilka dni z Toyotą Mirai i czułem się, jakbym był na początku istnienia motoryzacji. Najbliższa stacja wodoru około 100 km od mojego domu, a sam proces tankowania – ze względu na występujące błędy – zajął wiele minut, podczas których musiałem kilkukrotnie wysiadać z samochodu, aby całość zaczynać od nowa. Do tego w środku było ciasno przez wspomniane zbiorniki, a jakakolwiek dalsza podróż odpadała ze względu na bardzo skromną sieć stacji tankowania.

Nie widzę przyszłości dla wodoru w autach osobowych. Może sprawdzi się w określonych warunkach w transporcie. Na nic więcej nie liczę.

Zobacz również

Obserwuj nas