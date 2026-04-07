Wyjątkowo smukły Honor MagicPad 4 debiutuje w promocyjnej cenie

Pamiętasz zaprezentowany w marcu 2026 roku Honor MagicPad 4? To ten niezwykle smukły tablet, który ma jedynie 4,8 mm grubości i tym samym pokonuje o 0,3 mm imponującego pod tym względem iPada Pro 13. Przypominamy o nim, bo jeszcze w tym tygodniu wystartuje jego sprzedaż w Polsce.

Polska premiera tabletu Honor MagicPad 4. Cena obniżona w ramach promocji na start

Tablet Honor MagicPad 4 będzie dostępny w polskich sklepach od 9 kwietnia 2026 roku (zadebiutuje więc razem ze smartfonem Honor 600 Lite, na którego temat podzieliłem się już wstępną opinią). Cena wynosi 3899 złotych, a na zestaw – poza samym urządzeniem w konfiguracji z 12 GB RAM i 256 GB pamięci masowej – złożą się jeszcze etui z fizyczną klawiaturą oraz rysik.

Co więcej, do 26 kwietnia 2026 roku będzie można skorzystać z promocji na start i nie tylko zapłacić za ten zestaw mniej o 400 złotych, czyli 3499 złotych, ale jeszcze otrzymać w prezencie ładowarkę Honor SuperCharge o mocy 66 W.

Co oferuje tablet Honor MagicPad 4?

Cena – nawet po obniżce – nie jest niska, ale wydaje się całkowicie uzasadniona. Honor MagicPad 4 jest bowiem tabletem wyposażonym w prawie topowy procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 i akumulator o pojemności 10100 mAh. Powinien więc działać płynnie i długo.

Honor MagicPad 4 (źródło: Honor)

Jednym z największych atutów urządzenia jest 12,3-calowy wyświetlacz OLED o rozdzielczości 3000×1920 pikseli, częstotliwości odświeżania 165 Hz, jasności sięgającej 2400 nitów i częstotliwości ściemniania PWM na poziomie 5280 Hz. Obsługuje w dodatku 1,07 mld kolorów i nie męczy nadmiernie oczu, a otacza go ramka o szerokości zaledwie 4 mm. Stosunek ekranu do obudowy wynosi aż 93%.

Do tego dochodzi system audio złożony z 8 głośników, dwa aparaty (13 Mpix z tyłu i 9 Mpix z przodu), zaawansowany układ chłodzenia oraz oprogramowanie, które niemalże pozwala zamienić tablet w komputer i oferuje płynną integrację z ekosystemem Apple. Warto też wspomnieć o aktualnym Androidzie oraz obietnicy aktualizacji systemu operacyjnego i zabezpieczeń przez 6 lat.