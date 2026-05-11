Dua Lipa żąda 15 milionów dolarów od Samsunga. O co poszło?

Nieczęsto zdarza się, by jedna z największych gwiazd muzyki wchodziła na sądową ścieżkę, mając poważne zarzuty wobec giganta świata technologii. Tymczasem właśnie tego jesteśmy świadkami – Dua Lipa oskarża Samsunga o bezprawne wykorzystanie wizerunku i żąda 15 milionów dolarów odszkodowania.

Dlaczego Dua Lipa żąda 15 milionów dolarów od Samsunga? Otóż chodzi o… kartony

Sprawa kręci się wokół opakowań telewizorów z serii Samsung Crystal UHD wprowadzonych na amerykański rynek w 2025 roku. Widnieje na nich zdjęcie artystki, co może sugerować, że promuje ona te produkty. Tymczasem Dua Lipa utrzymuje, że fotografia pojawiła się tam nie tylko bez jej zgody, ale nawet wiedzy. Producent nie zaoferował również żadnego wynagrodzenia.

Co więcej, nie chodzi tylko o bezprawne wykorzystanie wizerunku brytyjskiej wokalistki. Także samo zdjęcie – zrobione ponoć za kulisami festiwalu Austin City Limits w 2024 roku – jest własnością Lipy.

Ostatecznie więc lista zarzutów jest nieco dłuższa i znajdują się na niej przede wszystkim cztery punkty:

naruszenie praw autorskich,

naruszenie znaku towarowego,

naruszenie prawa kalifornijskiego do wizerunku,

naruszenie federalnej ustawy Lanham Act (o znakach towarowych i ochronie przed nieuczciwą konkurencją).

W pozwie pojawia się również informacja, że do Samsunga zostały wcześniej skierowane prośby o zaprzestanie wykorzystywania wizerunku i czerpania korzyści z pozornego promowania produktu przez celebrytkę pomimo braku partnerstwa między stronami, ale producent miał je odrzucić.

Pudełko telewizora Samsung Crystal UHD z wizerunkiem Dui Lipy (źródło: pozew/The Korea Herald)

Kwota jest wysoka, ale czy też uzasadniona? Argumenty są przekonujące

Żądana kwota jest wysoka, ale powództwo zwraca uwagę między innymi na skalę kampanii marketingowej oraz lekceważącą i bezduszną postawę przedstawicieli firmy Samsung. Przywoływane są również komentarze z serwisu X, w których co najmniej kilku użytkowników stwierdziło, że kupiło lub kupiłoby telewizor tylko dlatego, że promuje go Dua Lipa.

To, czy piosenkarka, będąca trzykrotną laureatką Nagród Grammy, faktycznie otrzyma 15 milionów dolarów, rozstrzygnie Sąd Okręgowy dla Centralnego Okręgu Kalifornii.