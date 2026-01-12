Seria Honor Magic 8 debiutuje w Polsce! Na start promocja

Honor wprowadza na polski rynek nową serię smartfonów – Honor Magic 8 Pro i Honor Magic 8 Lite. Oba urządzenia będzie można kupić w promocji.

Premiera Honor Magic 8 Pro w Polsce

W połowie października 2025 roku zaprezentowano model Honor Magic 8 Pro, więc wcześniej mogliśmy go poznać. Co więcej, Kasia podzieliła się już pierwszymi wrażeniami z korzystania z Honor Magic 8 Pro.

Warto jednak przypomnieć, że smartfon wyposażony jest w zakrzywiony wyświetlacz OLED LTPO o przekątnej 6,71 cala, maksymalnej częstotliwości odświeżania 120 Hz i jasności szczytowej sięgającej 6000 nitów. Sercem urządzenia jest Snapdragon 8 Elite Gen 5, któremu towarzyszy 12 GB RAM LPDDR5X i 512 GB pamięci wbudowanej UFS 4.0.

Jedną z zalet ma być wysoka jakość zdjęć, więc przyjrzyjmy się aparatom. Honor Magic 8 Pro oferuje aparat główny 50 Mpix f/1.6 (23 mm, 1/1.3″, OIS ), ultraszeroki kąt 50 Mpix (f/2.0, 12 mm, 122°, AF i makro) i teleobiektyw 200 Mpix (3,7x zbliżenie optyczne, max 100x cyfrowe, 85 mm, f/2.6, 1/1.4″, OIS). Natomiast przedni aparat to 50 Mpix f/2.0 90° z czujnikiem głębi ToF 3D.

Honor Magic 8 Pro – fot. Katarzyna Pura | Tabletowo.pl

Do tego dochodzi WiFi 7, dualSIM (2x nanoSIM + eSIM, Bluetooth 5.4 z aptX HD, LDAC, port podczerwieni (IrDa), głośniki stereo, NFC, ultradźwiękowy czytnik linii papilarnych + rozpoznawanie twarzy 3D oraz USB-C 3.2 Gen 1. Zadowalający czas pracy bez ładowarki ma zapewnić akumulator krzemowo-węglowy o pojemności 6270 mAh z funkcją szybkiego ładowania przewodowego 100 W i bezprzewodowego 80 W oraz z opcją ładowania zwrotnego.

To wszystko działa pod kontrolą systemu Android 16 z MagicOS 10. Wymiary obudowy wynoszą 161,15 x 75 x 8,4 mm, a waga to 213 g. Smartfon spełnia normy IP68, IP69 i IP69K.

Honor Magic 8 Pro – fot. Katarzyna Pura | Tabletowo.pl

Premiera Honor Magic 8 Lite w Polsce

Nad Wisłą zadebiutował również Honor Magic 8 Lite. Otrzymujemy wyświetlacz AMOLED o przekątnej 6,79 cala, maksymalnej częstotliwość odświeżania 120 Hz i jasności do 6000 nitów w piku. We wnętrzu obudowy znalazł się Snapdragon 6 Gen 4, 8 GB RAM i – zależnie od wybranej wersji – 256 lub 512 GB na dane użytkownika.

Główny, umieszczony z tyłu aparatu to 108 Mpix (f/1.75, OIS) i towarzyszy mu aparat ultraszerokokątny 5 Mpix (f/2.2). Z kolei przedni aparat to 16 Mpix (f/2.45). Długi czas bez ładowarki ma zapewnić akumulator krzemowo-węglowy o pojemności 7500 mAh z ładowaniem przewodowym 66 W.

Honor Magic 8 Lite – fot. Jakub Kordasiński | Tabletowo.pl

Honor Magic 8 Lite to także WiFi 6, dualSIM (2x nanoSIM/ nanoSIM + eSIM), Bluetooth 5.2 z kodekami SBC, AAC, aptX Adaptive, LDAC, NFC, głośniki stereo, USB-C (USB 2.0) oraz optyczny czytnik linii papilarnych w ekranie. Smartfon działa pod kontrolą systemu Android 15 z interfejsem MagicOS 9.0. Wymiary obudowy wynoszą 161,9×76,1×7,76 mm, a waga to 189 g. Wypada jeszcze dodać, że obudowa spełnia normy IP68, IP69, IP69K, IP66.

Na Tabletowo.pl znajdziecie już recenzję Honor Magic 8 Lite.

Honor Magic 8 Pro i Honor Magic 8 Lite – cena, dostępność i promocja

Model Honor Magic 8 Pro został wyceniony na 5799 złotych, ale będzie można go kupić odczuwalnie taniej w ramach promocji. Od 15 stycznia do 1 lutego 2026 roku cena będzie bowiem obniżona o 1000 złotych. Co więcej, smartfon pozwoli na 3 miesiące bezpłatnego korzystania z pakietu Google AI Pro, który zapewnia dostęp do bardziej zaawansowanych narzędzi AI i aż 2 TB przestrzeni w chmurze.

Natomiast Honor Magic 8 Lite został wyceniony na 1699 złotych w wersji 8/256 GB oraz 1899 złotych za wariant 8/512 GB. W ramach promocji od 15 stycznia do 1 lutego 2026 roku cena obu wersji będzie obniżona o 200 złotych.

Sprzedaż serii Honor Magic 8 w Polsce rusza 15 stycznia 2026 roku.