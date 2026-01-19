Wyjątkowy powerbank. Przyda się nie tylko poza domem

Zazwyczaj powerbank to sprzęt, który służy jako awaryjne źródło energii, wyciągane z plecaka lub torby w celu podtrzymania baterii urządzenia na zewnątrz. Nowe modele marki Ugreen poczują się równie dobrze w otoczeniu przyrody, jak i w biurowej atmosferze.

Specyfikacja powerbanku Ugreen MagFlow 2-in-1

Nowe akcesorium Ugreen wyposażono w ogniwa o łącznej pojemności 20000 mAh. Akumulator powinien więc wystarczyć na więcej niż tylko chwilowy wypad na miasto. Powerbank waży 670 gramów i mierzy 14,9 x 8,1 x 3,96 centymetrów.

A co z samą mocą ładowania? Urządzenie jest w stanie wycisnąć z siebie do 100 W mocy oraz przyjąć 65 W z ładowarki. W przypadku ładowania indukcyjnego mamy dwie opcje – albo jest to do 25 lub do 5 W. Skąd taka rozbieżność, jeżeli chodzi o ładowanie bezprzewodowe?

Ugreen MagFlow 2 in 1 Powerbank (źródłó: Ugreen)

Trochę awaryjne zasilanie, trochę stacja dokująca

Wszystko dzięki opcji odchylenia głównego krążka indukcyjnego, opracowanego zgodnie ze standardem Qi2. Jeżeli więc Wasze urządzenie wykorzystuje w jakiś sposób magnesy do pozycjonowania się na ładowarce bezprzewodowej, możecie wykorzystać powerbank jak stację dokującą. Zawias zatrzymuje się w dwóch pozycjach – pod kątem 45 i 70 stopni i w obu ukazuje dostęp do drugiego pola indukcyjnego, dedykowanego możliwości ładowania słuchawek czy smartwatcha.

Na tym na szczęście lista przydatnych funkcji się nie kończy. Wyświetlacze umieszczone z przodu urządzenia informują o podłączonym źródle i podają moc ładowania oraz stan baterii w czasie rzeczywistym. Oprócz tego z Ugreen MagFlow 2-in-1 nie trzeba martwić się o kabel do ładowania urządzenia – ten wbudowany jest już w powerbank i można wykorzystać go również jako wygodny pasek do chwycenia akcesorium. Oczywistością w sprzęcie tej kategorii jest też szereg zabezpieczeń m.in. przed przegrzaniem, przeładowaniem czy zwarciem.

Ugreen MagFlow 2 in 1 Powerbank (źródło: Ugreen)

Ugreen MagFlow 2-in-1 Magsafe Powerbank jest dostępny w niemieckiej wersji sklepu Amazon w cenie ~610 złotych. Wysyłka do Polski kosztuje na ten moment 25,30 złotych.