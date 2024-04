Google uruchamia wyczekiwaną usługę Find My Device. Początkowo w dwóch krajach

Długo wyczekiwana odpowiedź na Apple Find My, czyli usługa Google Find My Device, debiutuje na smartfonach z Androidem. Obecnie jednak tylko w dwóch krajach, ale niebawem powinno się to zmienić.

Google ogłasza usługę Find My Device

Na wstępie warto wyjaśnić, że Google już od dawna oferuje usługę Znajdź moje urządzenie i towarzyszącą jej aplikację. Mamy jednak do czynienia z rozwiązaniem zauważalnie mniej zaawansowanym niż konkurencyjne Apple Find My. Na szczęście, nowa usługa, która w Polsce prawdopodobnie zadebiutuje pod już używaną nazwą Znajdź moje urządzenie, wprowadza szereg ulepszeń i pozytywnych zmian.

Wypada jeszcze dodać, że na temat nowej, ulepszonej usługi Find My Device mogliśmy usłyszeć już wcześniej, więc jej debiut nie jest raczej dużym zaskoczeniem. Mimo tego, informacja o wprowadzeniu omawianego rozwiązania zdecydowanie cieszy z jednego ważnego powodu – po prostu łatwiej będzie znaleźć zgubione urządzenie.

Jak zaznacza Google, dzięki nowej, crowdsourcingowej sieci obejmującej ponad miliard urządzeń z Androidem, funkcja Find My Device pomoże użytkownikom szybko i bezpiecznie znaleźć zagubione urządzenia oraz przedmioty codziennego użytku. Skąd aż tak duża liczba urządzeń, które będą działać w ramach nowej usługi? Wynika to nie tylko z ogromnej popularności smartfonów z Androidem, ale również faktu, że nowość będzie dostępna dla urządzeń działających pod kontrolą Androida 9 i nowszych wersji. System z cyfrą „9” w nazwie zadebiutował w 2018 roku, więc możemy stwierdzić, że wsparcie jest naprawdę szerokie.

Co zapewnia usługa Find My Device?

Nowa usługa, w przeciwieństwie do starszej, nie wymaga, aby zgubiony smartfon był w trybie online, czyli miał aktywne połączenie z internetem z wykorzystaniem sieci komórkowej lub Wi-Fi. Smartfon może bowiem znajdować się w trybie offline i wówczas do jego zlokalizowania użyty zostanie wbudowany w nim Bluetooth. Co więcej, w przypadku Pixela 8 i 8 Pro zlokalizowanie jest możliwe też, gdy urządzenia są wyłączone lub ich bateria jest rozładowana.

Dowiedzieliśmy się jeszcze, że od maja bieżącego roku w aplikacji Find My Device będzie można lokalizować przedmioty codziennego użytku, takie jak klucze, portfel czy bagaż, za pomocą lokalizatorów Bluetooth (początkowo marek Chipolo i Pebblebee). Dostępna będzie również funkcja chroniąca przed niechcianym śledzeniem. Ponadto, jeszcze w tym roku, obsługa zostanie rozszerzona o lokalizatory Bluetooth firm: Eufy, Jio, Motorola i innych.

Nowość ogłoszona przez Google zapewnia funkcję Find nearby, która pozwala na dokładniejsze określenie przedmiotów znajdujących się w pobliżu. Docelowo będzie ona działać zarówno w przypadku smartfonów z Androidem, jak i lokalizatorów Bluetooth.

Co więcej, głośniki i wyświetlacze Nest są wykorzystywane jest punkt odniesienia, co dodatkowo ma ułatwić znalezienie zgubionych przedmiotów. Do tego dochodzi możliwość udostępniania własnych urządzeń i przedmiotów, które są obecne w sieci Google Find My Device, innym użytkownikom – np. znajomym.

Nowa usługa będzie dostępna dla użytkowników na całym świecie, ale teraz debiutuje tylko na terenie USA i Kanady. Google we wpisie na oficjalnym blogu dodaje, że użytkownicy powinni wypatrywać aktualizacji dla słuchawek JBL, Sony i innych, które wkrótce dołączą do sieci Find My Device.