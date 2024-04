Realme zapowiada kolejną, nową serię smartfonów. Producent zdradza szczegóły

Dopiero co portfolio producenta wzbogaciło się o nową serię Note, a już wkrótce dołączy do niego kolejna, nowa rodzina. Wiemy już, czym będą cechować się nadchodzące smartfony.

Nowa seria smartfonów Realme

Nazwy modeli z nowej rodziny w ofercie producenta będą zaczynały się od litery P – podobnie jak ma to miejsce w przypadku flagowców Huawei. Realme nie zamierza jednak lokować swoich propozycji na najwyższej półce, tylko na średniej.

Pierwszymi smartfonami z nowej serii będą modele Realme P1 5G i Realme P1 Pro 5G. Pierwszy z nich zaoferuje najszybszy chipset w swojej klasie cenowej – MediaTek Dimensity 7050 2,6 GHz, który „wykręca” w AnTuTu ponad 600 tysięcy punktów. Ponadto na jego pokładzie znajdzie się 7-warstwowy system chłodzenia z komorą parową o powierzchni 4356,62 mm.

Realme P1 5G (źródło: Realme)

Do tego smartfon odda do dyspozycji swoim właścicielom płaski wyświetlacz AMOLED o jasności do 2000 nitów z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością 120 Hz. Pod tym względem Realme P1 5G również ma być wyjątkowy, gdyż obecnie według deklaracji producenta nie ma smartfona z ekranem AMOLED 120 Hz w tym segmencie cenowym.

Realme P1 Pro 5G natomiast zaoferuje najlepszy zakrzywiony wyświetlacz w swojej półce cenowej – będzie to ekran AMOLED z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością 120 Hz, ściemnianiem PWM 2160 Hz, jasnością do 2000 nitów i „podbródkiem” o szerokości zaledwie 2,32 mm.

Realme P1 Pro 5G (źródło: Realme)

Do tego producent zapowiada, że wyświetlacz będzie można z powodzeniem obsługiwać także w deszczu. Wiemy też, że Realme P1 Pro 5G otrzyma SoC Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 i system chłodzenia 3D z komorą parową oraz akumulator o pojemności 5000 mAh ze wsparciem dla ładowania przewodowego o mocy 45 W przez port USB-C.

Kiedy premiera smartfonów Realme P1 5G i Realme P1 Pro 5G?

Realme P1 5G i Realme P1 Pro 5G zadebiutują w Indiach 15 kwietnia 2024 roku o godzinie 8:30 czasu polskiego. Ten pierwszy ma kosztować do 15 tysięcy rupii (równowartość około 710 złotych), natomiast drugi do 20 tysięcy rupii (około 950 złotych).

Na tę chwilę nie wiadomo, czy nadchodzące smartfony Realme z serii P będą dostępne również w innych krajach.