Realme Note 50 – co oferuje smartfon za 4 stówki?

Z każdym rokiem specyfikacja smartfonów do 500 złotych staje się coraz bardziej rozbudowana. Sprawdźmy, co w 2024 roku może zaoferować Realme Note 50 kosztujący około czterysta złotych.

Realme Note 50 – specyfikacja

Z której strony nie zerkniemy na debiutujący w Polsce smartfon Realme to widać, że producent chciał stworzyć jak najtańsze urządzenie. Plastikowa konstrukcja skrywa wewnątrz układ mobilny Unisoc Tiger T612 wykonany w litografii 12 nm z GPU Arm Mali-G57, 3 GB RAM-u (z opcją wirtualnego rozszerzenia o dodatkowe 3 GB) oraz 64 GB miejsca na dane w standardzie eMMC 5.1.

Realme Note 50 (Źródło: producent)

Zakres komunikacyjny Realme Note 50 ogranicza się do Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0 czy GPS. Nie uświadczymy tu portu podczerwieni czy NFC – jest za to USB-C 2.0 oraz wejście słuchawkowe 3,5 mm. Miłym zaskoczeniem jest gniazdo microSD obsługujące karty o maksymalnej pojemności 2 TB. Wystarczy zatem do wydatków na smartfon dopłacić ok. 100 złotych aby cieszyć się ogromną ilością miejsca na dane.

Na froncie mamy 6,74-calowy ekran LCD IPS o rozdzielczości HD+, maksymalnej częstotliwości odświeżania 90 Hz, z próbkowaniem dotyku 180 Hz i maksymalną jasnością 560 nitów.

Zestaw aparatów obejmuje wyłącznie oczko główne 13 Mpix wraz z sensorem pomocniczym 0,08 Mpix oraz kamerkę do selfie 5 Mpix. Specyfikację urządzenia wieńczy Android 13 z nakładkę Realme UI oraz akumulator o pojemności 5000 mAh z możliwością ładowania maksymalną mocą 10 W. Wolniutko.

Smartfon na wąski budżet

Smartfon w polskiej dystrybucji kosztuje 399 złotych. Do wyboru są dwa kolory obudowy – czarny oraz niebieski. W pudełku na kupującego czeka zarówno etui, jak i kabel USB-C wraz z ładowarką.

Jeżeli zatem należycie do grona osób, które nie chcą wydawać przesadnie dużo na urządzenie, Realme Note 50 może okazać się strzałem w dziesiątkę. Pod warunkiem, że przymkniecie oko na brak NFC czy rozdzielczości Full HD+.