Twój smartfon i majtki będą miały paszport

Wszyscy doskonale wiedzą, do czego służy paszport. Po co jednak paszport bateriom, smartfonom i innej elektronice oraz ubraniom? To rozwiązanie, które powinno zostać entuzjastycznie przyjęte przez mieszkańców Unii Europejskiej.

Cyfrowy paszport produktu jest pewny

Unia Europejska kładzie ogromny nacisk na transformację, która doprowadzi do wyeliminowania paliw kopalnych oraz przyczyni się do zmniejszenia emisji CO 2 i poprawy jakości powietrza na terenie Wspólnoty. Wiele osób nazywa to ekoterroryzmem i buntuje się przeciwko tym zmianom, jednak wydaje się, że są one nieuniknione. Z drugiej strony niedługo Eurowybory 2024 (tj. wybory do Parlamentu Europejskiego) – ich wynik może wpłynąć na politykę Unii Europejskiej w najbliższych latach, również tę dotyczącą środowiska naturalnego.

Komisja Europejska już w marcu 2020 roku (a zatem 4 lata temu) przyjęła nowy plan działania dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym (CEAP). 30 marca 2022 roku opublikowano natomiast projekt nowego rozporządzenia w sprawie ekoprojektu dla zrównoważonych produktów (Ecodesign for Sustainable Products Regulation; ESPR). Jednym z jego elementów jest Cyfrowy paszport produktu (Digital Product Passport).

Projekt został już omówiony na posiedzeniu trójstronnym, w którym udział wzięli przedstawiciele Parlamentu Europejskiego, Rady Unii Europejskiej i Komisji Europejskiej. Kolejnym etapem jest przetłumaczenie go na języki krajów członkowskich, a ostatnim zatwierdzenie, co właściwie jest już formalnością, gdyż wszystkie zapisy zostały już uzgodnione i na tę chwilę nie zapowiada się na rezygnację z tego rozwiązania (jakikolwiek wynik Eurowyborów 2024 tego raczej nie zmieni).

8 Ocena

Cyfrowy paszport produktu dla smartfonów i baterii oraz innej elektroniki i ubrań

Komisja Europejska informuje, że Cyfrowy paszport produktu będzie dostarczał informacje na temat zrównoważenia środowiskowego produktów. Po zeskanowaniu „nośnika danych” (którym może być na przykład kod QR lub kod kreskowy) wyświetlone zostaną dane dotyczące takich atrybutów, jak trwałość i możliwość naprawy, zawartość materiału pochodzącego z recyklingu lub dostępność części zamiennych produktu.

Komisja Europejska uważa, że pomoże on konsumentom i przedsiębiorstwom w dokonywaniu świadomych wyborów przy zakupie produktów oraz ułatwi naprawy i recykling. Ponadto powinien pomóc organom publicznym w lepszym przeprowadzaniu kontroli. W pierwszej kolejności Digital Product Passport otrzymają urządzenia elektroniczne, baterie i tekstylia – planowo od 2026 roku.