Dzięki temu Google dorówna Apple. Smartfon znajdziesz nawet jeśli będzie wyłączony

W aspekcie działania funkcji Find My Device Google przez wiele lat zostawało w tyle za znanym z iPhone’ów Find My. W sieci pojawiły się informacje, według których już wkrótce Android może dorównać urządzeniom z iOS-em.

Te funkcje pomagają odszukać zgubione urządzenie

Smartfon to jeden ze sprzętów, który stał się nieodłącznym elementem życia. Takim, którym większość z nas nie rozstaje się nawet na krok. Zdarzają się jednak sytuacje w postaci kradzieży urządzenia lub po prostu jego zagubienia, przez stosunkowo niewielkie rozmiary.

Apple już od wielu lat rozwija funkcję Find My, natomiast Google oferuje usługę Znajdź moje urządzenie, która jest jednak dużo mniej zaawansowana od tej znanej z iPhone’ów. Obie pozwalają jednak na zlokalizowanie zgubionego lub skradzionego sprzętu.

Podstawową różnicą w ich działaniu jest fakt, że usługa Google pozwala śledzić urządzenia z Androidem lub Wear OS tylko wtedy, gdy są one podłączone do Internetu. W styczniu jednak informowaliśmy Was, że firma przygotowuje zmiany, dzięki którym Znajdź moje urządzenie znacznie zyska na funkcjonalności. W aplikacji pojawić ma się funkcja Zapisz ostatnią lokalizację, dzięki której właściciel urządzenia będzie mieć dostęp do jego ostatnich znanych współrzędnych.

Google planuje również rozszerzyć możliwości funkcji Znajdź moje urządzenie na akcesoria Fast Pair w tym roku. Warto przypomnieć, że obecnie, można śledzić je tylko za pomocą aplikacji, pod warunkiem że są one połączone z telefonem. Od stycznia jednak oficjalnie w tej kwestii nic się nie zmieniło.

Nowe funkcje usługi „Znajdź moje urządzenie” (źródło: Twitter: @Nail_Sadykov)

Google dorówna Apple

W sieci pojawiły się informacje o tym, że Google pracuje nad tym, by Znajdź moje urządzenie działało również wówczas, gdy smartfon jest wyłączony. Dzięki temu Android dorównałby Find My znanemu z urządzeń Apple. Wiadomość o tym, przekazał informator Kuba Wojciechowski. Według niego, gigant z Mountain View pracuje nad zbudowaniem ogromnej sieci UWB (Ultra Wide Band) urządzeń z Androidem, która pozwoli precyzyjnie określić lokalizację smartfona.

Google udostępniło kod źródłowy Androida 14 producentom OEM zarejestrowanym w programie wczesnego dostępu. Znalazła się w nim warstwa abstrakcji sprzętowej o nazwie hardware.google.bluetooth.power_off_finder. Dzięki informacjom zawartym w kodzie, poznaliśmy szczegóły działania Find My Device w przyszłości.

Smartfon miałby przez cały czas podtrzymywać zasilanie modułu Bluetooth, nawet kiedy samo urządzenie jest wyłączone. Ten fakt w połączeniu z wykorzystaniem technologii UWB pozwoli serwerom Google z dużą dokładnością określić lokalizację sprzętu. Oprócz rozwiązań programowych, takie działanie funkcji wymaga również wsparcia technicznego. Mówi się, że ma ono pojawić się w Google Pixel 8.