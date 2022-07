Samsung chyba sam nie spodziewał się tak dobrych wyników sprzedaży!

Okrągłe liczby to zawsze dobry wskaźnik kamieni milowych. Wiecie, pierwszy smartfon, dziesiąte miejsce pracy, milion na koncie. W zeszłym roku Samsungowi prawie udało się przebić magiczną liczbę 10 milionów. Czego, zapytacie?

Takim wynikiem pochwalili się Koreańczycy na kilka tygodni przed zbliżającym się wydarzeniem Unpacked. W oficjalnym wpisie firmy szef działu Mobile Experience, TM Roh wspomina, że jest to 300-procentowy wzrost względem poprzedniego roku i z pewnością rynek nadal będzie się dynamicznie rozwijał. Dodatkową statystyką jaką podzielił się w tekście, jest fakt, że 70 procent klientów decydowało się na telefon „z klapką” – design wykorzystywany przez Samsunga w serii Galaxy Flip.

„Prawie 10 milionów” o których wspomina Roh to liczba o wiele wyższa niż ta podawana przez International Data Corporation. Według lutowego raportu sporządzonego przez IDC, na całym świecie sprzedano nieco ponad 7 milionów składanych smartfonów, a wzrost sprzedaży sięgnął „zaledwie” 264%. Bez względu na to, która wiadomość jest bliższa prawdziwym wynikom, nie można zaprzeczyć, że w takim tempie składane smartfony mogą za kilka lat stać się bardzo ważną gałęzią rynku telefonów.

Oprócz spojrzenia w przeszłość, Roh postanowił zdradzić nam trochę informacji na temat przyszłości. Na odbywającym się 10 sierpnia wydarzeniu Unpacked zobaczymy bowiem nowe wcielenia serii Galaxy Flip i Fold, które powinny być bardziej zaawansowane technologicznie od poprzedników, ale nie tylko.

Nie mogę się doczekać, aż zobaczę ludzi odkrywających nowe sposoby, by robić więcej rzeczy które kochają z nowymi składanymi smartfonami.. Na naszym nadchodzącym wydarzeniu Unpacked 10 sierpnia, zobaczycie, że wpływ naszych innowacji nie skupia się wyłącznie na tym, co potrafi technologia. To będzie o tym co ty potrafisz. Ponownie skorzystaliśmy z naszego najważniejszego źródła inspiracji – użytkowników Galaxy – aby przesunąć granice tego, co możliwe. Nie mogę się doczekać, aby pokazać wam potencjał nowych składanych smartfonów Samsung Galaxy jako ostatecznych narzędzi do produktywności i wyrażania siebie.

TM Roh, szef działu Mobile Experience w Samsungu