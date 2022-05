Nowe tarcze oraz opaski do Apple Watcha z serii Pride Edition już dostępne

Apple podtrzymuje tradycję wydawania tęczowych tarcz oraz pasków do Apple Watcha. Jak co roku, nowości te pojawiają się pod koniec maja jako symbol wsparcia dla osób LGBTQ+. Sprawdźmy, jak wyglądają tegoroczne kolorowe dodatki.

Zrobiło się kolorowo

Z okazji nadchodzącego miesiąca dumy, Apple udostępniło posiadaczom zegarków Apple Watch nowy wzór tarczy – Pride (wstążki). W tym roku postawiono na pionowe linie ze zgrubieniami układającymi się w aktualną godzinę. Posiadacze zegarków z serii Nike mogą również cieszyć się nowym, tęczowym tłem tarczy Nike Bounce.

fot. Apple

By pobrać nową tarczę wystarczy udać się do galerii tarcz i dodać ją do zegarka. Wymagany jest Apple Watch Series 4 lub nowszy z systemem watchOS 8.6 oraz iPhone 6s lub nowszy z iOS 15.5. Tarcza Nike Bounce jest dostępna tylko dla posiadaczy urządzeń z serii Nike.

fot. Apple

Moim zdaniem Pride (wstążki) jest chyba najbardziej nieczytelną z dotychczasowych tarcz Pride, ale równocześnie jedną z najbardziej oryginalnych udostępnionych przez producenta. Zawiera ona delikatną animację oraz dwa warianty tła, lecz nie pozwala na umieszczanie żadnych komplikacji rozszerzających jej funkcjonalność.

Paski stworzone z dumą

Nowe tarcze to nie wszystko. Apple dodało do swojego sklepu również dwa nowe wzory pasków z serii Pride Edition. Pierwszy z nich to opaska sportowa z plecionego nylonu z zapięciem na rzep. Została ona utrzymana w barwach flagi LGBTQ+ uzupełnionych o kolor czarny, brązowy, jasnoniebieski, różowy i biały. W opaskę wpleciono słowo „pride”.

fot. Apple

W opisie produktu Apple chwali się, że wspiera finansowo organizacje walczące o poprawę sytuacji społeczności LGBTQ+ oraz opisuje intencje stojące za stworzeniem nowego paska:

Opaska sportowa Pride Edition jest inspirowana siłą i otwartością społeczności LGBTQ+. Mieni się kolorami, które łączą tęczową flagę z pięcioma dodatkowymi barwami. Czerń i brąz symbolizują marginalizowane osoby LGBTQ+ należące do mniejszości etnicznych, a także chorych i zmarłych na HIV/AIDS. Jasnoniebieski, różowy i biały stanowią ukłon w stronę osób transpłciowych i nienormatywnych płciowo.

Drugi wariant opaski do Apple Watcha to opaska sportowa Nike Pride Edition, która również została wykonana ze splotu nylonu, lecz wygląda nieco prościej – opiera się na tęczowych barwach wspartych czernią i brązem.

fot. Apple

Nowe opaski są już dostępne w sklepie producenta. Rzecz jasna, pojawiły się one w dwóch rozmiarach – 41 oraz 45 mm, dzięki czemu będą pasować do każdego Apple Watcha od Series 3 wzwyż. Zarówno zwykła opaska sportowa Pride Edition jak i wersja sygnowana logo Nike kosztują 199 złotych. Ich sprzedaż już się rozpoczęła, a pierwsze sztuki powinny trafić do klientów jeszcze w tym tygodniu.

Do sprzedaży trafił również Apple Watch Series 7 z kopertą ze stali nierdzewnej i dołączanym nowym paskiem oraz zestaw składający się z wersji Nike w kolorze północy z nowym paskiem Nike.