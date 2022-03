Samsung obniżył cenę Galaxy Z Fold 3. Da się go jednak kupić jeszcze taniej

Powolutku zbliżamy się do premiery Galaxy Z Fold 4, jednak wciąż dzieli nas od niej jeszcze kilka długich miesięcy. Tymczasem pojawiła się kolejna promocja na składany smartfon Samsung Galaxy Z Fold 3, a dzięki dodatkowej akcji jednego ze sklepów można go kupić jeszcze taniej.

Promocja na Galaxy Z Fold 3 z dużym rabatem

Początkowo najnowsza generacja Galaxy Z Fold kosztowała 8299 złotych za wersję z 12 GB RAM i 256 GB pamięci wbudowanej i 8799 złotych za wariant z 12 GB RAM i 512 GB pamięci wewnętrznej. W przeszłości pojawiło się wiele promocji na ten smartfon, a teraz klienci mogą skorzystać z kolejnej. A jeśli zdecydują się kupić urządzenie w sklepie RTV Euro AGD, zaoszczędzą jeszcze więcej.

Sklep RTV Euro AGD, podobnie jak wszyscy pozostali partnerzy Samsunga, obniżył cenę konfiguracji 12 GB/256 GB do 6999 złotych, a wersji 12 GB/512 GB do 7499 złotych. W obu przypadkach mamy zatem do czynienia z obniżką w wysokości aż 1300 złotych w stosunku do ceny początkowej.

Tak się jednak składa, że w RTV Euro AGD trwa promocja, w ramach której sklep daje rabat w wysokości 100 złotych za każde wydane 1000 złotych. Jak więc łatwo policzyć, dzięki temu za wariant 12 GB/256 GB zapłacicie 6399 złotych, a za model 12 GB/512 GB – 6799 złotych. Rabat naliczy się automatycznie po dodaniu smartfona do koszyka. Oczywiście jest też opcja płatności w ratach – 10 rat 0%, czyli bez dodatkowych kosztów (pod warunkiem terminowej spłaty rat).

8.5 Ocena

Promocja „Zgarnij rabat 100 zł za każde wydane 1000 zł” obowiązuje jednak tylko do jutra, tj. 16 marca 2022 roku, do godziny 23:45, dlatego nie można zwlekać. RTV Euro AGD podaje, że Galaxy Z Fold 3 w obniżonej cenie (do poziomu ustalonego przez Samsunga) będzie natomiast dostępny do 20 marca 2022 roku, czyli do najbliższej niedzieli.

Na koniec trzeba jeszcze dodać, że promocją „Zgarnij rabat 100 zł za każde wydane 1000 zł” nie jest objęta srebrna wersja kolorystyczna modelu 12 GB/256 GB i zielony wariant konfiguracji 12 GB/512 GB, ale wszystkie pozostałe już tak.