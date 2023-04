Sztuczna inteligencja Microsoftu w klawiaturze SwiftKey. Jeszcze tam jej brakowało

Wygląda na to, że Microsoft swoją wersję sztucznej inteligencji chce wcisnąć w kolejne miejsce. Bing Chat AI pojawił się w popularnej klawiaturze SwiftKey. Co oferuje to rozwiązanie i jak uzyskać do niego dostęp?

Niedawno Microsoft Edge dostał Bing AI

Całkiem niedawno, bo w połowie marca, Microsoft dodał Bing AI to swojej przeglądarki Edge. Dzięki temu możemy „porozmawiać” ze sztuczną inteligencją bezpośrednio z poziomu paska bocznego. Jeśli korzystacie z przeglądarki Microsoftu, to żeby rozpocząć swoją rozmowę z AI, wystarczy kliknąć ikonę Bing, która znajduje się w prawym, górnym rogu. Wtedy na ekranie pojawi się pasek boczny z chatbotem.

Temat sztucznej inteligencji przewija się w ostatnim czasie naprawdę często. Obserwując komentarze użytkowników, pojawiające się w sieci, można odnieść wrażenie, że jest to już nieco męczące dla społeczeństwa. To jednak dopiero początek. Warto przypomnieć, że implementację ChatGPT w przeglądarkę przeprowadziła również Opera.

SwiftKey i sztuczna inteligencja

Microsoft wcisnął swoją sztuczną inteligencję również do popularnej wśród wielu użytkowników klawiatury SwiftKey. Z nowego rozwiązania skorzystać mogą użytkownicy Androida. Oczywiście pod warunkiem, że na swoich urządzeniach zainstalują wersję beta tej klawiatury. Wówczas nad klawiszami, po lewej stronie, pojawi się znaczek Bing.

fot. Tabletowo

Integracja chatbota z SwiftKey obejmuje podobne funkcje jak jego wersja niedawno zaimplementowana do przeglądarki. Po kliknięciu w niebieski znaczek nad klawiaturą pojawią się opcje, jakie oferuje sztuczna inteligencja. Oprócz klasycznej wyszukiwarki internetowej, znalazła się tutaj także funkcja „czat” oraz „ton”.

W czat możemy wpisać w zasadzie dowolne pytanie, a sztuczna inteligencja wygeneruje dla nas odpowiedź. Działa to dokładnie w taki sam sposób, jak dobrze znany ChatGPT. W tym przypadku możemy jednak wybrać styl konwersacji, jaką będziemy przeprowadzać z AI. Decydować można pomiędzy trybami „moc kreatywności”, „zrównoważony” i „precyzyjne”.

fot. Tabletowo

Czy to przydatne rozwiązanie? Powiedziałbym, że średnio. Nie działa tutaj choćby funkcja, z której możemy korzystać w Edge, czyli np. streszczanie artykułu, który właśnie czytamy. Po wpisaniu komendy „streść artykuł” chat wypisze nam wskazówki dotyczące streszczania treści.

Z kolei druga z funkcji, czyli „ton”, przeredaguje wiadomość, którą wpiszemy na klawiaturze i wyświetli nam ją w różnych stylach. Być może ta opcja po prostu słabo działa w języku polskim, bo gdy wpisałem do niej krótką wiadomość o treści „Dzień Dobry Szefie. Niestety, spóźnię się dzisiaj do pracy. Mój samochód zepsuł się na autostradzie i czekam na pomoc”, sztuczna inteligencja jedynie zmieniała góra dwa słowa. Całkiem zabawnie wygląda natomiast ta wiadomość przeredagowana w stylu „social post” (możecie zobaczyć to na ostatnim zrzucie ekranu powyżej).