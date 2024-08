Aplikacja eService tom zrobi terminal płatniczy ze smartfona

Firma eService zaanonsowała udostępnienie nowej aplikacji, dzięki której będzie można przekształcić smartfon lub tablet w terminal płatniczy. Zastąpi ona oferowane dotąd rozwiązanie o nazwie LikePOS.

Nowa aplikacja eService tom – terminal płatniczy w smartfonie lub tablecie

W większości sklepów i miejsc oferujących różne usługi spotkacie się z „klasycznym” terminalem płatniczym z fizycznymi klawiszami. Niektórzy posiadają terminale przypominające smartfony – z dużym, dotykowym ekranem. Dzięki przeznaczonym do tego aplikacjom w terminal do przyjmowania płatności można jednak również przekształcić smartfon oraz tablet z Androidem.

eService już od połowy 2022 roku udostępnia rozwiązanie, które to umożliwia – LikePOS. Dziś jednak poinformowano, że zdecydowano się je zastąpić nową aplikacją o nazwie eService tom (ang. terminal on mobile, pol. terminal na urządzeniu mobilnym). Przygotowano ją we współpracy z Global Payments i ma ona zapewnić jeszcze większą funkcjonalność niż LikePOS.

Dzięki temu, że można ją pobrać ze sklepu Google Play i zainstalować na smartfonie i tablecie (z co najmniej Androidem 8.1), czyli urządzeniach mobilnych, możliwe jest przyjmowanie płatności w każdym miejscu (pod warunkiem posiadania połączenia z internetem). Obsługiwane są płatności zbliżeniowe fizycznymi kartami płatniczymi, za pomocą cyfrowych portfeli (jak Google Pay i Apple Pay) oraz Blikiem zbliżeniowym. Aktualnie nie można zapłacić Blikiem z wykorzystaniem kodu, lecz w przyszłości ma to się zmienić.

źródło: eService

Użytkownicy eService tom mogą w aplikacji podejrzeć historię transakcji oraz mają z jej poziomu dostęp do związanych z nimi operacji, na przykład unieważnienia płatności. Ponadto mogą na przykład ustalić predefiniowane kwoty, jeśli często przyjmują płatności w określonych kwotach. Oczywiście mają też możliwość wysłania potwierdzenia na adres e-mail lub SMS albo za pośrednictwem kodu QR. Istnieje też opcja wydrukowania go w formie papierowej po podłączeniu smartfona bądź tabletu do drukarki poprzez Bluetooth lub USB.

Ile kosztuje eService tom? Cena

Klienci mogą korzystać z aplikacji i jej pełnej funkcjonalności przez 12 miesięcy za darmo, jeżeli spełniają wymagania programu Polska Bezgotówkowa. Jeśli nie, opłata miesięczna za korzystanie wyniesie 4,99 złotych miesięcznie.

Warto przy okazji wspomnieć, że podobnie mobilne (choć niekoniecznie takie same) rozwiązania udostępniają również inne firmy – m.in. PKO BP, Bank Millennium, Plus oraz Revolut.