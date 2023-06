Plus zmieni Twój smartfon i tablet w terminal płatniczy, ale jest warunek

Polacy bardzo często płacą kartą, znacznie częściej niż gotówką. Mimo to wciąż nie we wszystkich sklepach jest terminal płatniczy. Plus ogłosił udostępnienie usługi, dzięki której jego klienci będą mogli przyjmować płatności zbliżeniowe za pośrednictwem swojego smartfona bądź tabletu.

Terminal płatniczy w smartfonie to żadna nowość, ale w Plusie tak

Choć niektórzy mogą pomyśleć, że to coś naprawdę innowacyjnego, to w rzeczywistości jest to już powszechnie spotykana usługa, bo na przykład eService udostępnia LikePOS, Apple – Tap To Pay, a Bank Millennium – Millennium POS. Niewykluczone zatem, że jakaś część Czytelników Tabletowo przykładała już swoją kartę do smartfona zamiast do klasycznego terminala płatniczego. Plus jest jednak pierwszym operatorem komórkowym w Polsce, który wprowadza tego typu usługę. Partnerem tego rozwiązania jest firma Worldline (którą Polkomtel nazywa „globalnym liderem branży płatności elektronicznych”).

źródło: Polkomtel

Plus jest de facto partnerem drugiego planu, ponieważ to wspomniana przed chwilą firma Worldline jest dostawcą Worldline Tap on Mobile, tj. aplikacyjnego terminala płatniczego, który można zainstalować na dowolnym urządzeniu mobilnym, np. na smartfonie lub tablecie z systemem operacyjnym Android. Aby to jednak działało, musi on mieć na pokładzie moduł NFC i być połączony z internetem.

Worldline Tap on Mobile wykorzystuje aplikację, którą można pobrać ze sklepu Google Play. Po jej zainstalowaniu i skonfigurowaniu usługi można przyjmować płatności zbliżeniowe, zarówno fizycznymi kartami płatniczymi, jak i urządzeniami mobilnymi, czyli smartfonami czy wearables. Nie można natomiast obsłużyć płatności z wykorzystaniem czipu i paska magnetycznego z powodu naturalnych ograniczeń technologicznych.

Jeśli zaś chodzi o płatności BLIKIEM, to terminal w smartfonie przyjmie tylko zbliżeniowe BLIKIEM. Potwierdzenie transakcji można wysłać płacącemu na podany przez niego adres e-mail, bowiem nie ma możliwości wydrukowania go z uwagi na fakt, że smartfon/tablet nie ma wbudowanej drukarki.

Kto może skorzystać z tej usługi i za ile?

Choć Plus został nazwany przeze mnie „partnerem drugiego planu”, to nie bez powodu się on tutaj pojawił, ponieważ przygotował specjalną ofertę dla swoich klientów biznesowych z segmentu małych firm, którzy zdecydują się skorzystać z Worldline Tap on Mobile.

Plus ogłosił bowiem, że przez pierwszy rok nie będą oni płacili nic za korzystanie z aplikacji, a jeśli spełniają określone kryteria programu Polska Bezgotówkowa, to również przez drugi rok zostaną zwolnieni z opłaty (jeżeli nie, to od 13. miesiąca abonament za aplikację wyniesie 5 złotych), a ponadto przez pierwszy także z prowizji za transakcje (do wysokości 100 tysięcy złotych obrotu).

Warto też wiedzieć, że umowę z Worldline trzeba zawrzeć na co najmniej dwa lata. Klienci biznesowi Plusa, którzy są zainteresowani tą usługą i promocją, mogą zamówić aplikację Worldline Tap on Mobile za pośrednictwem strony internetowej Plusa.