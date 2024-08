Nowy iPhone SE coraz bliżej. Co już wiadomo?

O iPhonie SE 4, czyli nieco tańszym smartfonie spod skrzydeł Apple, wiadomo już całkiem sporo. Choć ma zostać zaprezentowany dopiero w przyszłym roku, już teraz pojawiły się kolejne wieści. Dotarły do nas też nowe wiadomości na temat subskrypcji sztucznej inteligencji z Cupertino.

Nowy iPhone SE – co wiadomo?

Czwarta generacja iPhone’a SE ma zostać zaprezentowana na początku 2025 roku. O prawdopodobnej, szczegółowej specyfikacji informowaliśmy już w kwietniu. Wtedy wiadomo było, że smartfon najpewniej zostanie wyposażony w ekran OLED, Face ID, a także akumulator o pojemności około 3200 mAh. Teraz pojawiają się kolejne doniesienia na temat tego tańszego urządzenia mobilnego marki z logiem nadgryzionego jabłka.

Tak może wyglądać iPhone SE 4 (źródło: 91mobiles)

Nowość, zapowiadana jako pierwsza aktualizacja smartfona z niższej półki od 2022 roku, ma być podobna do iPhone’a 14. Sprzęt prawdopodobnie otrzyma ekran, obejmujący cały przód urządzenia, a także dostęp do Apple Intelligence, co oznacza aż 8 GB RAM na pokładzie. Z raportu Marka Gurmana – autora z Bloomberga, który często informuje o nowych przeciekach na temat sprzętów marki Apple – wynika, że jeśli cena uplasuje się na poziomie około 500 dolarów (około 2 tysięcy złotych), sprzęt będzie mógł stać się sprzedażowym hitem.

Apple Intelligence częściowo płatna, ale nie od razu

Poza wieściami na temat „taniego iPhone’a”, w swoim raporcie Mark Gurman wspomniał też o usługach związanych z Apple Intelligence, czyli sztuczną inteligencją tworzoną przez markę z Cupertino. Kilka dni temu pojawiły się wieści na temat możliwych opłat za korzystanie z funkcji opartych o AI.

Póki co przedsiębiorstwo oficjalnie nie wspomniało nic na ten temat ani nawet nie określiło, czy wszystkie opcje trafią do oprogramowania iOS 18, iPadOS 18 oraz macOS Sequoia w ramach zapowiadanych aktualizacji na obecny i przyszły rok. Początkowo użytkownicy mają otrzymać dostęp do generowania podsumowań w mailach i wiadomościach, ulepszeń Siri czy generatorów obrazów.

Według biuletynu Power On, zaawansowane funkcje oparte o sztuczną inteligencję, które miałyby zostać udostępnione subskrybentom, czyli za dodatkową opłatą, mają nie pojawić się przed 2027 rokiem. Analitycy sugerują, że miesięczny koszt subskrypcji może wynieść nawet 20 dolarów (około 80 złotych).