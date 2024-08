Intel w końcu udostępnił wyczekiwaną aktualizację dla procesorów 13. i 14. generacji

To zdecydowanie jeden z największych problemów, z jakimi musiał mierzyć się Intel w swojej najnowszej historii. Amerykański gigant robi jednak wszystko, co w jego mocy, aby zrekompensować niedogodności, z jakimi muszą mierzyć się właściciele procesorów 13. i 14. generacji. Firma udostępniła im wyczekiwaną aktualizację mikrokodu.

Aktualizacja mikrokodu (0x129) dla procesorów Intel Core 13. i 14. generacji do komputerów stacjonarnych

Procesor to serce każdego komputera – jeśli nie działa prawidłowo, wpływa to na funkcjonalność całego urządzenia, a co za tym idzie, również zadowolenie użytkownika. Najnowsze procesory Intel Core 13. i 14. generacji do komputerów stacjonarnych niestety trapią problemy, które amerykański gigant stara się wyeliminować.

Amerykanie poinformowali, że aktualnie dystrybuują do partnerów OEM i ODM aktualizację mikrokodu (0x129), która ma na celu naprawić problemy z nieprawidłowym napięciem roboczym. Przez błąd mikrokodu bywa ono zbyt wysokie, co może doprowadzić nawet do nieodwracalnego uszkodzenia chipsetu.

Właściciele maszyn z wadliwymi procesorami Core 13. i 14. generacji muszą jednak wiedzieć, że aktualizacja mikrokodu (0x129) jest udostępniana w postaci aktualizacji systemu BIOS i nie będzie dostępna poprzez aktualizacje systemu operacyjnego. Amerykanie deklarują, że współpracują ze swoimi partnerami, aby zapewnić terminową weryfikację i wdrożenie aktualizacji systemu BIOS dla aktualnie używanych systemów.

Poprzednia aktualizacja mikrokodu (0x125) została udostępniona w czerwcu 2024 roku i miała na celu naprawić problem eTVB w procesorach z serii i9. Najnowsza ograniczy żądania napięcia powyżej 1,55 V w ramach środków zapobiegawczych w przypadku procesorów, u których nie występują objawy niestabilności.

Amerykanie obiecali też, że wszystkie ich przyszłe produkty nie będą miały podobnych problemów. Ponadto firma poinformowała, że najnowsza aktualizacja mikrokodu (0x129) nie zablokuje możliwości podkręcania procesorów – użytkownicy mogą wyłączyć ustawienie eTVP w BIOS, jeśli chcą przekroczyć próg 1,55 V.

Intel wydłużył gwarancję na wadliwe procesory Intel Core 13. i 14. generacji

Zanim ogłoszono udostępnienie najnowszej aktualizacji mikrokodu, Intel poinformował, że wydłuży gwarancję na procesory, które dotknęły problemy. Poniżej znajduje się lista układów, dla których przedłużono okres gwarancji: