Płacisz kartą Mastercard? Zauważysz różnicę przy kasie

Mastercard zdecydował, że cyfrowe potwierdzenia płatności będą wystarczające. Zarówno klienci, jak i sprzedawcy nie muszą już gromadzić papierowych wersji dokumentów świadczących o płatności kartą. Wszystko po to, aby zredukować ilość odpadów.

To koniec papierowych potwierdzeń płatności

Firma Mastercard ogłosiła, że rezygnuje z papierowych wersji potwierdzeń dokonania płatności. W zamian za nie generowane będą ich elektroniczne odpowiedniki. Jak wynika z informacji przekazanych przez przedsiębiorstwo – rocznie przeciętny hipermarket zużywa ponad 10 tysięcy rolek papieru, na których drukowane są dowody zakupów.

Doskonale wiemy, że część paragonów od razu po odejściu od kasy ląduje w koszu na śmieci, na nieodkrytym dnie torebki czy w samochodzie. Podobną trasę przebywają potwierdzenia płatności bezgotówkowej. Dlatego też Mastercard postanowił wyeliminować ten zbędny papier z obiegu – sprzedawca nie będzie musiał za każdym razem drukować potwierdzenia. Oczywiście dokumenty papierowe nadal mogą być wydawane, jednak wyłącznie na życzenie klienta.

Wyeliminowane zostają także papierowe kopie dowodów płatności bezgotówkowych kartą Mastercard, gromadzone przez sprzedawców. Taki dokument nie musi być drukowany, a potwierdzenia mogą być zbierane w formie cyfrowej. Nowość obowiązuje na terenie całej Europy we wszystkich punktach sprzedażowych, gdzie możliwe jest płacenie za zakupy czy usługi za pomocą karty Mastercard.

Nie tylko Mastercard rezygnuje z papieru

Potwierdzenia płatności są niewielkim kawałkiem papieru, jednak w skali całej Europy tworzą dużą ilość odpadów. Co więcej, dokumenty z drukarek termicznych, stosowanych w kasach, łatwo ulegają zniszczeniu i z czasem bledną (szczególnie gdy zostaną narażone na promienie słoneczne), przez co często nie da się odczytać wydrukowanych treści. Bezpieczniej więc mieć wersję elektroniczną potwierdzenia, którą łatwiej odzyskać, i jednocześnie zadbać o środowisko. Papier paragonowy nie nadaje się bowiem do recyklingu – nie powinno się go wrzucać do niebieskiego pojemnika.

Podobna opcja jest już dostępna w sieci sklepów Biedronka, jednak w tym przypadku nie chodzi o potwierdzenia płatności kartą, a paragony fiskalne. Cyfrowe dowody zakupów zostały udostępnione klientom posiadającym kartę Moja Biedronka lub aplikację mobilną od 23 lipca 2024 roku i – wbrew niektórym głosom – są zgodne z polskimi przepisami. Aby móc skorzystać z tej formy dokumentu, konieczne jest wyrażenie odpowiedniej zgody, logując się do aplikacji lub na stronie internetowej.