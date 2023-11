Dzięki temu nowy procesor Samsunga może być naprawdę dobry

Procesory Exynos nie cieszą się uznaniem klientów – najczęściej krytykowane są za nieefektywne zarządzanie energią i przegrzewanie się. W przypadku Exynosa 2400 Samsung może jednak wykorzystać technologię, która przyniesie wymierne korzyści i wyeliminuje największe bolączki Exynosów.

Ta technologia może odmienić procesory Samsunga

Najnowsza historia Exynosów jest pełna zwrotów akcji. W 2023 roku Samsung zdecydował się zamontować we wszystkich egzemplarzach smartfonów z serii Galaxy S23 wyłącznie mobilne platformy Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy i długo spodziewaliśmy się, że linia Galaxy S24 podobnie zostanie wyposażona w całości w nowego, topowego Snapdragona 8 Gen 3. Okazało się jednak, że tak nie będzie.

Jest już właściwie pewne, że wyłącznie Galaxy S24 Ultra otrzyma wspomniany procesor, natomiast Galaxy S24 i Galaxy S24+ albo Snapdragona 8 Gen 3, albo Exynosa 2400, w zależności od rynku (spodziewamy się, że do Polski trafią wersje z Exynosem). Samsung zapowiedział już swój nowy, flagowy SoC, aczkolwiek pół-oficjalnie, gdyż na próżno szukać go na oficjalnej stronie producenta.

To z pewnością nie przypadek i argumentem za tą tezą jest informacja, przekazana przez południowokoreański serwis edaily.co.kr. Twierdzi on, że Samsung ukończył weryfikację technologii FOWLP i rozpoczął masową produkcję. To niewątpliwie przełomowy moment w historii koreańskiego giganta, który może zmienić układ sił na rynku układów. Wzmianka o FOWLP jak najbardziej może znaleźć się na stronie poświęconej Exynosowi 2400 i być może dlatego właśnie nie jest jeszcze dostępna.

Samsung może w końcu dogonić TSMC

Serwis edaily.co.kr podkreśla, że technologia FOWLP pozwoliła TSMC wyprzedzić Samsunga i stać się mu największym producentem układów – Tajwańczycy wdrożyli ją już w 2016 roku, czyli siedem lat temu. Pozwala ona zmniejszyć rozmiar półprzewodnika, a tym samym zaoszczędzić zarówno czas, jak i pieniądze. Z wykorzystaniem FOWLP wielkość czipu można zmniejszyć o 40%, a jego grubość o 30%. Jednocześnie dzięki temu rozwiązaniu wydajność układu wzrasta o 15%.

Koreańczycy w pierwszej kolejności zaprezentowali pamięć GDDR6W, która powstała z wykorzystaniem FOWLP, ale zamierzają wykorzystać tę technologię także w procesorach Exynos. Wszystko zatem wskazuje, że Exynos 2400 może być pierwszym.

Nie jest też żadną tajemnicą, że procesory produkowane w fabrykach Samsunga sprawiały więcej problemów niż te, które wychodziły z fabryk TSMC. Dzięki wdrożeniu technologii FOWLP różnice mogą w końcu się zatrzeć i klienci nie będą już narzekać na układy produkowane przez Koreańczyków.