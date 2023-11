Jeśli kupować exflagowca, to tylko tego. Świetna cena w promocji!

Samsung odpalił kilka promocji związanych ze zbliżającym się Black Friday. Wśród propozycji znalazł się znakomity flagowiec Samsunga z 2022 roku. W takiej cenie grzechem byłoby go nie kupić.

Smartfon z wysokiej półki w znakomitej cenie

Samsung Galaxy S22 Ultra to kapitalny smartfon. Swego czasu, po pożegnaniu się z Galaxy Note 20 na poważnie rozważałem jego zakup, ze względu na rysik, do którego się przyzwyczaiłem oraz mając w pamięci to, jak dobre zdjęcia potrafią robić topowe Samsungi. Cena tego „dziedzica serii Note” była jednak zaporowa. Przypomnę, że w lutym 2022 roku kosztował on astronomiczne 6399 złotych.

Ponieważ minęło już trochę czasu, a my mieliśmy możliwość poznać i przetestować następcę tego modelu, Galaxy S23 Ultra, można było spodziewać się, że cena flagowca Samsunga z 2022 roku nieco spadnie. I owszem, do tej pry pojawiał się on w różnych promocjach. Ale nie w takiej, jak teraz.

Otóż wśród nowych propozycji na oficjalnej stronie Samsunga, znajduje się znakomita okazja na Galaxy S22 Ultra za 3699 złotych. W takiej cenie znajdziemy używane sztuki na serwisach aukcyjnych. O ile nie przeszkadza nam, że nie możemy wybrać wersji kolorystycznej (jest tylko czarna opcja), to jest to świetny wybór, jeśli jesteśmy przyzwyczajeni do urządzeń Koreańczyków.

Wciąż mocny zawodnik

Jest wiele rzeczy, które mogą spodobać się nam w Galaxy S22 Ultra. Ekran Dynamic AMOLED 2X o przekątnej 6,8” i rozdzielczości 3200×1440 pikseli, częstotliwości odświeżania 24-120 Hz i jasności szczytowej do 1750 nitów wciąż robi ogromne wrażenie. Do tego mamy 12 GB RAM i 256 GB pamięci wbudowanej.

Co prawda procesor Exynos 2200 nie jest tak wydajny energetycznie jak Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 w Galaxy S23 Ultra, ale wciąż daje radę, a producent poradził sobie z początkowymi problemami związanymi z wydajnością za pomocą aktualizacji. Wciąż nie jest to żaden długodystansowiec, jeśli chodzi o czas pracy na baterii, ale ma wiele innych zalet, nad którymi warto się pochylić. Polecamy zapoznać się z naszą recenzją, zanim podejmiecie decyzję o zakupie.

8.1 Ocena 9.5 Ocena

Szczerze powiedziawszy bardzo mnie korci, by skorzystać z tej okazji i wrócić do Samsungów – choćby po to, by móc znów polegać ze znakomitej integracji wyższych modeli Galaxy z aplikacją Łącze z telefonem na Windows 11. To było coś pięknego.

Przy okazji, warto rzucić okiem na inne promocje Samsunga z okazji Black Friday. Można dostać na przykład Galaxy Z Flip 5 za 4399 złotych, Galaxy Z Fold 5 za 8799 złotych, Galaxy S23 za 3699 złotych, Galaxy S21 F2 5G za 1999 złotych, czy Galaxy A53 5G za 1399 złotych.