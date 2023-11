„Jazda próbna” smartfonem Samsung Galaxy. Teraz możesz go przetestować przed zakupem

Jako redakcja technologiczna, bywa, że mamy możliwość przetestowania nowych smartfonów jeszcze zanim trafią do sprzedaży. Jednak zwykle producenci elektroniki nie udostępniają takiej opcji potencjalnym nabywcom sprzętu. Chyba, że mówimy o Samsungu.

Testuj smartfon, zanim kupisz

Samsung razem z firmą Plenti uruchomił nową usługę. Umożliwia ona przetestowanie wybranych flagowych modeli smartfonów jeszcze zanim zakupimy sprzęt. To praktyczna forma zapoznania się z urządzeniem, które może na dłużej trafić do naszej kieszeni.

Plenti od samego początku było firmą wypożyczającą różnego typu elektronikę. Niektórzy korzystali na przykład z tej platformy, by sprawdzić konsole nowej generacji i zorientować się, czy bliżej im do Niebieskich z PlayStation 5, czy Zielonych z Xbox Series X. Teraz do listy producentów, którzy współpracują z Plenti dołączył Samsung.

Samsung Galaxy Z Flip 5 (fot. Tabletowo)

Wraz z firmą Plenti wprowadziliśmy możliwość przetestowania urządzenia przed zakupem. Dzięki temu, klient może sprawdzić, jak Galaxy Z Flip 5 lub Galaxy Z Fold 5 sprawdzi się w codziennym użytkowaniu, poznając wszystkie jego niepowtarzalne funkcje. Własne doświadczenie jest cenniejsze od opinii innych. Anna Orlicka-Kubów, Retail Manager Samsung Brand Stores

Składane smartfony nie były jeszcze nigdy dostępne do wypożyczenia w Plenti. Inne modele owszem, ale elastyczne ekrany to dla takiego modelu biznesowego są pierwszyzną.

Jak wypożyczyć smartfon Samsunga?

Nowości w ofercie Plenti nie są dostępne na stronie usługi. Proces wypożyczania flagowców Samsung Galaxy tym razem przebiegać będzie nieco inaczej. Trzeba będzie osobiście pofatygować się do jednego z salonów Samsung Brand Store. Można je znaleźć w Warszawie, Białymstoku, Bydgoszczy, Gdańsku, Gdyni, Katowicach, Krakowie, Łodzi, Poznaniu, Szczecinie i Wrocławiu. Listę wszystkich lokalizacji możemy znaleźć na stronie producenta.

W salonach tych można odebrać specjalny kod na wynajem dwóch wybranych modeli urządzeń marki Samsung na platformie Plenti. Okres wypożyczenia to maksymalnie 7 dni – bez żadnych opłat.

Kiedy klient zakończy test, będzie mógł zakupić w salonie nowe urządzenie z atrakcyjną zniżką. Wygląda więc to na całkiem niezły układ – o ile tylko mamy blisko do jednego z salonów Samsunga.