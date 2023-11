Tak powinien wyglądać każdy smartfon

Każdemu podoba się coś innego, ale są kwestie, w których większość osób się zgadza. Kluczowy element w nowym smartfonie, który zadebiutuje już w przyszłym tygodniu, klienci z pewnością pochwalą.

Takich smartfonów jak ten na rynku (niestety) jest jak na lekarstwo

Mimo że na rynku jest coraz mniej producentów smartfonów, to jednocześnie duża część z nich wprowadza do sprzedaży mnóstwo urządzeń. Firmy dwoją się i troją, aby wyróżnić swoje propozycje na tle (bezpośredniej) konkurencji, choć relatywnie mało jest oryginalnych projektów (aczkolwiek wszystko wskazuje na to, że już niedługo może się to zmienić).

Prawie wszystkie smartfony mają jednak coś wspólnego, a mianowicie często naprawdę ogromne wyspy z aparatami. Utarło się, że to właśnie ona staje się elementem wyróżniającym dany model (lub całą rodzinę urządzeń), bo z przodu nie ma dużego pola do popisu. Nie każdemu to się jednak podoba, szczególnie gdy aparaty są umieszczone przy bocznej krawędzi, gdyż wówczas sprzęt chybocze się, gdy leży na plecach, przez co nie da się z niego wygodnie korzystać.

nubia postanowiła powiedzieć „dość” – jej nowy smartfon, REDMAGIC 9 Pro, nie będzie miał wystających aparatów – wszystkie na panelu tylnym zostały schowane wewnątrz obudowy, dzięki czemu plecki tego modelu są całkowicie płaskie. To prawdziwa rzadkość – taki zabieg z pewnością spodoba się wielu osobom. A ja jestem wśród nich.

nubia REDMAGIC 9 Pro (źródło: Weibo)

Udostępnione przez producenta grafiki zdradzają jednak coś jeszcze. Na przodzie smartfona na próżno szukać jakiegokolwiek wycięcia czy otworu – ekran jest „nieskalany”. Oznacza to, że aparat do selfie i rozmów wideo został umieszczony pod/za wyświetlaczem.

Kiedy premiera smartfona nubia REDMAGIC 9 Pro?

Producent zapowiedział, że oficjalnie zaprezentuje serię REDMAGIC 9 Pro już 23 listopada 2023 roku. „Serię”, gdyż spodziewamy się też prezentacji modelu REDMAGIC 9 Pro+, który może zaoferować nieco lepszą specyfikację niż ten bez „plusa” w nazwie.

Lista parametrów nadchodzących smartfonów pozostaje jednak nieznana. Na załączonych powyżej grafikach można dojrzeć wzmiankę o procesorze Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 i „50M DUALCAM”, co wskazuje na obecność dwóch 50 Mpix aparatów.