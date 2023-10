Kopniak mocy! Nowy procesor Samsunga jest o 70% wydajniejszy od tego z Galaxy S22

Samsung ostatnio nie próżnował. Poza nową wersją nakładki systemowej na Androida, zaprezentował szczytowe osiągnięcie inżynierów odpowiedzialnych za rozwój układów Exynos. Widać postęp względem poprzednich edycji.

Pojemność dwa czterysta

5 października Samsung prowadził dwie imprezy związane z technologiami. Pierwsza to Samsung Developer Conference w San Francisco, podczas której poznaliśmy nową wersję One UI – nakładki systemowej na Androida. Drugą było wydarzenie Samsung System LSI Tech Day, organizowane w San Jose. Zaprezentowano na nim następny flagowy, mobilny procesor Exynos 2400.

Exynos 2200 (źródło: Samsung)

Nowa platforma zastąpi Exynosa 2200 zaprezentowanego w 2022 roku, który trafił do smatfonów z serii Galaxy S22. Jak dobrze pamiętamy, Samsung w aktualnej generacji najdroższych modeli w ofercie, używa SoC firmy Qualcomm. Exynos 2400 zapewne trafi do urządzeń Galaxy S24 w przyszłym roku.

Zestawienie dwóch Exynosów: nowego i starego, uwidacznia, jaki postęp dokonał się w technologiach na przestrzeni dwóch lat. Samsung twierdzi, że CPU jest o 70% szybsze niż to zastosowane w poprzedniej generacji procesora.

Potencjał obliczania operacji AI jest jeszcze większy. Dwie generacje chipsetów dzieli prawdziwa przepaść, bo nowy model przetwarza takie dane aż 14,7 razy szybciej niż poczciwy Exynos 2200. Producent zamierza wprowadzić do urządzeń z Exynosem 2400 narzędzie do generatywnej zamiany tekstu na obraz, czyli to, co obecnie proponują nam rozwiązania pokroju DALL-E 3 w Bingu, ale bez konieczności łączenia się z siecią.

Kilka innych nowości w procesorze Samsunga

Dodatkowo, układ wyposażono w układ graficzny bazujący na najnowszej architekturze AMD RDNA3 – Xclipse 940 GPU. Dzięki temu zapewni lepszą wydajność w grach, oferując obsługę ray tracingu z wydajnością niedostępną dla wcześniejszej generacji układów.

Exynos 2400 zyska ponadto nowy modem 5G, kompatybilny z technologią NB-IoT (Narrowband Internet of Things) i NTN (Non-Terrestrial Networks), oferując dwukierunkową komunikację satelitarną bezpośrednio ze smartfona. Prawdopodobnie chodzi o możliwość przesyłania wiadomości alarmowych.

Samsung podzieli się dokładną specyfikacją techniczną Exynosa 2400 w późniejszym terminie. Wtedy też będzie można łatwiej zorientować się, skąd się wzięły obliczenia obiecujące o 70% lepszą wydajność CPU.

Jesteśmy ciekawi tego, jak nowy procesor zostanie wykorzystany w nadchodzącym Galaxy S24. Czy układ będzie rozgrzewał smartfony równie mocno, jak chipset Apple A17 Pro iPhone’y 15 Pro? Zobaczymy.