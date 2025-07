Duża zmiana w ofercie Orange. Operator nic za to nie chce

Orange wprowadziło znaczącą zmianę w swojej ofercie i nie wiąże się ona z podniesieniem ceny. To dobra wiadomość dla całkiem dużego grona klientów.

Najtańszy abonament w Orange w takiej samej cenie, ale z większym pakietem internetu

Operator ma w swojej ofercie cztery abonamenty komórkowe – XS, S, M i L. Teraz zdecydował się być znacznie hojniejszy, ponieważ osoby, które wybiorą najtańszy abonament w Orange, otrzymają „aż” 25 GB do wykorzystania co miesiąc, a nie tylko 5 GB, jak do tej pory.

Co jednak najważniejsze: cena abonamentu się nie zmienia – wciąż jego miesięczny koszt to 45 złotych po rabatach, łącznie 15 złotych: 5 złotych za e-fakturę, 5 złotych za zgody marketingowe i 5 złotych za zawarcie umowy na czas określony, tj. 24 miesięcy. Od 25. miesiąca opłata wzrośnie do 55 złotych.

Abonament XS w Orange, oprócz 25 GB internetu, zapewnia nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y w Polsce i roamingu w Unii Europejskiej. Ponadto klient otrzymuje pakiet 5 GB do wykorzystania w Unii Europejskiej.

Orange oferuje również możliwość dobrania do abonamentu XS smartfona Redmi 14C 4/128 GB z 6,88-calowym ekranem z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością 120 Hz, aparatami 50 Mpix na tyle i 13 Mpix na przodzie, NFC, radiem FM i akumulatorem o pojemności 5160 mAh – wówczas miesięczna opłata wyniesie 59 złotych (po rabatach).

Należy jednak wiedzieć, że niniejsza oferta jest dostępna wyłącznie online, tzn. w przypadku zamówienia jej przez internet na stronie orange.pl. Oczywiście można wybrać nowy numer albo przenieść obecnie posiadany. Do pierwszej faktury operator doliczy jednorazową opłatę aktywacyjną w wysokości 60 złotych.

Promocja Orange powinna zainteresować wiele klientów

Operator informuje, że najtańszy abonament w Orange – XS – cieszy się całkiem dużą popularnością, ponieważ wybiera go co szósty klient. Pomimo faktu, że bez problemu można znaleźć tani abonament w ofercie innych sieci. Atrakcyjne są też oferty subskrypcyjne na telefon, dostępne m.in. w Orange Flex, gdzie za 35 złotych miesięcznie dostaje się aż 75 GB.

Podejrzewam jednak, że wiele osób, które wybiera abonament XS w Orange, robi to albo z niewiedzy, albo z przyzwyczajenia, albo dlatego, że równocześnie kupuje nowy telefon. To niewątpliwie wygodniejsze niż szukanie taniego abonamentu u konkurencji albo najtańszej oferty na kartę i kupowanie na raty urządzenia w elektromarkecie.