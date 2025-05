Jaka subskrypcja zamiast abonamentu na telefon? Porównujemy dostępne oferty

Oferta na kartę lub na abonament to jeszcze nie wszystkie dostępne opcje. Już jakiś czas temu pojawiła się dla nich alternatywa w postaci modelu subskrypcyjnego. Coraz większa liczba operatorów pozwala nam korzystać z tego typu pakietów. Na czym polega subskrypcja zamiast abonamentu na telefon? Jak prezentują się poszczególne oferty i w jakich sytuacjach jest to lepsze rozwiązanie? Nadszedł czas na odpowiedzi.

Co to jest subskrypcja na telefon? Ani abonament, ani karta

Subskrypcja na telefon to ani oferta na kartę, ani też abonament, a równocześnie jakby jedno i drugie zarazem. Działa to zupełnie tak jak w przypadku innych usług subskrypcyjnych, takich jak Netflix, Spotify czy Microsoft 365.

Krótko mówiąc: użytkownik przypina swoją kartę płatniczą, z której co miesiąc pobierana jest opłata. Nie ma tu długoterminowych umów – korzystanie z usługi można zakończyć w dowolnym momencie. Nie trzeba też pamiętać o doładowywaniu konta lub wykonywaniu przelewów – cały proces odbywa się automatycznie – co miesiąc (czy też co rok) z karty płatniczej po prostu schodzi określona kwota.

To wygodne i elastyczne rozwiązanie, nie dziwi więc, że cieszy się coraz większą popularnością. Aktualnie pakiety subskrypcyjne można znaleźć już u wielu różnych operatorów i są one naprawdę zróżnicowane. Przejdźmy sobie teraz przez te poszczególne oferty, aby później móc sobie to wszystko podsumować i porównać.

Subskrypcja Red Bull Mobile – najlepsza oferta w 2025 roku

Być może trochę nietypowo, ale proponuję rozpocząć od absolutnie topowej propozycji. Moim zdaniem najlepsza subskrypcja na telefon w 2025 roku to właśnie ta oferowana przez Red Bull Mobile, czyli wirtualnego operatora, działającego w oparciu o sieć T-Mobile.

Do wyboru mamy dwie opcje – za 30 lub 40 złotych miesięcznie. W obu przypadkach możemy liczyć na nielimitowane rozmowy i wiadomości oraz całkiem spory pakiet internetu, odpowiednio: 60 lub 160 GB miesięcznie. Co więcej, na początku internet jest nielimitowany: za trzy dyszki przez trzy miesiące, a za cztery – przez pół roku.

Już to samo w sobie stanowi świetną opcję, ale najlepsze dopiero przed nami. Otóż po upływie okresu promocyjnego możemy nieco dopłacić i cieszyć się nielimitowanym internetem na stałe. Łączne koszty miesięczne wynoszą wówczas 50 złotych, co jest rewelacyjną propozycją, jak za totalny brak limitów. Dodatkowy atut jest taki, że Red Bull Mobile pozwala także na wyrobienie karty eSIM.

Źródło: Red Bull Mobile | Tabletowo.pl

Oferta Orange Flex – internet bez limitu i dodatkowe korzyści

Świetną alternatywą dla Byczków jest Orange Flex. Tutaj także możemy liczyć na zupełnie nielimitowany internet, podobnie jak rozmowy, SMS-y i MMS-y. Cena jest wprawdzie wyższa, bo wynosi 80 złotych miesięcznie, ale Pomarańczowi dorzucają do tego parę dodatkowych korzyści.

Przede wszystkim możemy wyrobić trzy dodatkowe karty SIM lub eSIM i zainstalować je w innych urządzeniach, także w routerze. Krótko mówiąc: za osiem dyszek możemy mieć internet i w telefonie, i w domu.

Poza tym mamy do wyboru jeszcze dwa inne pakiety: za 35 oraz 50 złotych. Ten pierwszy zawiera paczkę z 75 GB internetu i umożliwia wyrobienie jednej dodatkowej karty, a drugi oferuje 150 GB i pozwala na wyrobienie dwóch kart. Co warto podkreślić, w obu przypadkach możesz w razie czego dokupić pakiet UNLMTD (okresowo zwiększając wysokość subskrypcji do 80 złotych) – nazwa Flex faktycznie więc jest uzasadniona.

Aha, i jeszcze jedno – w przeciwieństwie do Red Bull Mobile, w Orange Flex niewykorzystane gigabajty nie przepadają. Zamiast tego trafiają do tzw. Sejfu GB, gdzie pozostają do Twojej dyspozycji przez 6 miesięcy.

Źródło: Orange Flex | Tabletowo.pl

Subskrypcja a2mobile – dla tych, którzy lubią mieć wybór

Na uwagę zasługuje również subskrypcyjna oferta a2mobile. Szczególnie ze względu na to, że daje do wyboru aż sześć różnych pakietów – w cenach od 19,90 do 49,90 złotych miesięcznie. W najbogatszym z nich mamy nielimitowany internet przez rok, a potem 150 GB do wykorzystania w miesiącu. Tyle samo, co w Orange Flex za te same pieniądze.

Niestety, nie ma kumulacji GB, ani też możliwości wyrobienia wirtualnej karty eSIM. Niemniej oferty same w sobie przedstawiają się całkiem nieźle – spójrz:

za 49,90 złotych – nielimitowany internet przez 12 miesięcy, potem 150 GB,

za 39,90 złotych – nielimitowany internet przez 9 miesięcy, potem 100 GB,

za 34,90 złotych – nielimitowany internet przez 6 miesięcym potem 70 GB,

za 29,90 złotych – pakiet 50 GB internetu,

za 24,90 złotych – pakiet 35 GB internetu,

za 19,90 złotych – pakiet 15 GB internetu.

Jak więc widać, swoboda wyboru jest naprawdę spora i jest tu też coś dla osób, które na telefon chcą miesięcznie wydawać mniej niż więcej.

Źródło: a2mobile | Tabletowo.pl

Jest też Heyah 01 – jeśli interesuje Cię najlepsza tania subskrypcja na telefon

Zatrzymam się na moment przy tych najtańszych subskrypcjach, by wspomnieć o Heyah 01, a konkretnie o tańszym wariancie Oferty głosowej. Za niespełna 20 złotych otrzymujemy 20 GB internetu, a więc nieco więcej niż w przypadku a2mobile.

Żeby jednak nie było tak kolorowo, to – inaczej niż w a2mobile – internet dostarczany jest w technologii 4G / LTE, a nie 5G (to jedyna taka oferta w całym zestawieniu). Nie ma też co liczyć na możliwość wyrobienia karty eSIM czy kumulację gigabajtów (ale to akurat tak samo jak w najtańszej opcji konkurenta).

Źródło: Heyah 01 | Tabletowo.pl

Subskrypcja Mobile Vikings – najlepsza oferta z kumulacją GB

W większości konkurencyjnych ofert pakiet internetu resetuje się co miesiąc. Tymczasem Mobile Vikings proponuje kumulację GB, co w skrócie oznacza tyle, że niewykorzystane dane z jednego miesiąca przechodzą na kolejny. Do tego ma całkiem zacne pakiety:

180 GB za 45 złotych miesięcznie,

120 GB za 35 złotych miesięcznie,

80 GB za 30 złotych miesięcznie.

W każdym przypadku jest to, oczywiście, internet 5G, a rozmowy i wiadomości są nielimitowane. Do tego możesz liczyć na kartę eSIM bez dodatkowych opłat, a w pierwszym miesiącu płacisz tylko połowę regularnej ceny. Sumarycznie to naprawdę świetna opcja.

Co więcej, aktualnie trwa promocja – korzystając z kodu rabatowego EXTRA48000 lub EXTRA9600 możesz otrzymać prezent w postaci 12 miesięcy z powiększonym pakietem danych: o 400 GB w subskrypcji za 35 złotych lub o 800 GB w najdroższej opcji.

Źródło: Mobile Vikings | Tabletowo.pl

Plus pozytywnie zaskakuje swoją ofertą subskrypcyjną

Oferty głównych operatorów rzadko zasługują na uwagę, tymczasem Plus ma naprawdę niezłą propozycję. A nawet trzy:

100 GB za 55 złotych miesięcznie,

50 GB za 35 złotych miesiecznie,

30 GB za 30 złotych miesięcznie.

Samo w sobie może to nie wyglądać jak hit, ale w ramach promocji Plus dorzuca, odpowiednio, 800 GB, 550 GB i 125 GB miesięcznie przez rok. Co więcej, możesz liczyć na kumulację gigabajtów i bezproblemowe wyrobienie karty eSIM. Jak na propozycję gracza z Wielkiej Czwórki – naprawdę dobrze się to prezentuje.

Źródło: Plus | Tabletowo.pl

Nju Mobile docenia lojalność – im dłużej jesteś, tym więcej masz

Na koniec rzućmy jeszcze okiem na Nju Mobile. Oferta jest tu o tyle ciekawa, że dostępny pakiet danych rośnie wraz ze stażem. Na początek dostajesz 60 GB, ale już po pół roku masz do wykorzystania dwa razy więcej, a po roku – 150 GB. Po upływie kolejnego roku w paczce jest już 180 GB, a wszystko to przy niezmiennej cenie, wynoszącej 29 złotych miesięcznie.

Nju Mobile docenia jednak lojalność nie tylko w znaczeniu stażowym, ale też jeśli chcesz kupić więcej niż jeden numer. Jeśli potrzebujesz dwóch albo chcesz się dogadać z kimś bliskim lub znajomym, za ten sam pakiet oboje zapłacicie tylko po 19 złotych. I to samo tyczy się każdego kolejnego numeru, przy czym limit wynosi 5.

To wciąż nie koniec, bo w ramach planu subskrypcyjnego otrzymujesz jeszcze dostęp do podstawowego pakietu telewizji mobilnej Orange TV Go, masz możliwość wyrobienia dodatkowej karty eSIM, a – jeśli przenosisz numer od operatora innego niż Orange – to przez pierwsze trzy miesiące nic nie płacisz. Brzmi to wszystko więc naprawdę nieźle.

Źródło: Nju Mobile | Tabletowo.pl

Wielkie porównanie ofert subskrypcyjnych 2025 – wybierz najlepszą dla siebie

Czas na podsumowanie. W poniższej tabelce znajdziesz najważniejsze informacje na temat poszczególnych ofert, składających się na to zestawienie. Aby ułatwić porównywanie ich ze sobą, ułożyłem je według cen: od najwyższej do najniższej.

Subskrypcja zamiast abonamentu lub oferty na kartę – czy warto wybrać ją w 2025 roku?

W 2025 roku subskrypcja to ciekawa alternatywa dla ofert na kartę i abonament. Obiektywnie rzecz biorąc nie jest od nich ani lepsza, ani gorsza, ale już dla konkretnych osób może być bardziej atrakcyjna – szczególnie dla tych, którzy cenią sobie wygodę i lubią sytuację, w której rzeczy ogarniają się same.

Wśród aktualnie dostępnych ofert na pewno wyróżniają się Red Bull Mobile i Orange Flex – ze względu na nielimitowany internet. Dla osób, które dużo surfują, świetne pakiety mają także Mobile Vikings, Plus czy Nju Mobile – dwaj pierwsi operatorzy z powodu kumulacji gigabajtów, ostatni za sprawą bonusu stażowego. Dla oszczędnych zaś najlepszą ofertą wydaje się Heyah 01, chyba że bardzo zależy Ci na 5G, wtedy pozostaje a2mobile.