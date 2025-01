Przeglądamy najtańsze oferty na kartę. Która jest najlepsza?

Najtańsze oferty na kartę mogą być dobrym rozwiązaniem dla osób, które nie korzystają z telefonów zbyt intensywnie, a oczekują niewygórowanych kosztów i formalności ograniczonych do minimum. Przyjrzeliśmy się temu, co oferują operatorzy w Polsce. Tak powstał przegląd, który – wierzę – pomoże Ci wybrać najlepszą opcję pod kątem Twoich potrzeb i preferencji.

Na wszystkie omawiane tu oferty na kartę patrzymy przez pryzmat pieniędzy. A że czas to pieniądz, proponuję rozpocząć bez przydługawych wstępów. Zaznaczę jedynie, że w całym zestawieniu skupiam się na pakietach dla klientów indywidualnych, a za górną granicę cenową uznałem 30 złotych miesięcznie – podobnie jak w przypadku zestawienia najtańszych ofert abonamentowych.

Najtańsza oferta na kartę? Ma ją a2mobile

Najtańszą ofertą na kartę może pochwalić się a2mobile. Ceny pakietów w przypadku tego operatora rozpoczynają się od zaledwie 12,90 złotych. Gdzie jest haczyk? Ano w tym, że nie są to oferty no-limit. W zależności od swoich potrzeb możesz jednak wybrać, co znajdzie się w pakiecie. Masz do wyboru albo rozmowy bez limitu, albo SMS-y i MMS-y bez limitu, albo 5 GB internetu bez limitu prędkości.

źródło: a2mobile

Dokładając piątaka (czyli za 17,90 złotych miesięcznie) masz do wyboru kolejne trzy opcje:

rozmowy i SMS-y bez limitu,

SMS-y i MMS-y bez limitu oraz 5 GB internetu bez limitu prędkości,

rozmowy bez limitu oraz 5 GB internetu bez limitu prędkości.

Ceny, jakie obowiązują na pozostałe składowe wszystkich wyżej wymienionych ofert, to 10 groszy za wiadomość, 10 groszy za minutę rozmowy oraz 4 grosze za każdy MB internetu.

Operator a2mobile ma też trzy oferty no-limit w kategorii do 30 złotych. W każdej z nich możesz liczyć na nielimitowane rozmowy i wiadomości, a do tego jeszcze:

10 GB internetu w pakiecie za 19,90 złotych,

30 GB internetu w pakiecie za 24,90 złotych,

45 GB internetu 5G (!) w pakiecie za 29,90 złotych.

Lycamobile oferuje najwięcej GB za 30 złotych

Tylko Lycamobile daje więcej internetu za 30 złotych niż a2mobile. Mowa konkretnie o pakiecie Do Wszystkich M Plus, który kosztuje właśnie trzy dyszki, a zawiera nielimitowane rozmowy i SMS-y oraz 60 GB do wykorzystania w ciągu 30 dni. Co więcej, niewykorzystane dane się kumulują – to znaczy, że przechodzą na kolejny miesiąc. Jeszcze jedną korzyścią jest możliwość wyrobienia wirtualnej karty eSIM.

źródło: Lycamobile

Dla nieco bardziej oszczędnych Lycamobile ma też tańszy pakiet – Do Wszystkich M za 25 złotych miesięcznie – w którym obok nielimitowanych rozmów i SMS-ów oferuje 40 GB internetu 5G (jedna uwaga: operator ten nie obsługuje MMS-ów).

Lajt Mobile to ciekawa alternatywa dla oszczędnych – tanie pakiety no-limit na kartę

Wróćmy jednak to tańszych opcji, szczególnie że na rynku dostępna jest ciekawa alternatywa dla oferty a2mobile. Chodzi mianowicie o Lajt Mobile, które pozwala skorzystać z trzech różnych pakietów no-limit za mniej niż dwie dyszki miesięcznie.

Konkretnie do wyboru mamy:

No Limit S za 15,99 złotych miesięcznie – z 1 GB internetu,

No Limit M za 17,99 złotych miesięcznie – z 4 GB internetu,

No Limit L za 19,99 złotych miesięcznie – z 10 GB internetu.

W każdym przypadku otrzymujesz rozmowy i SMS-y bez limitu. Płacić trzeba jedynie za MMS-y – każda taka wiadomość kosztuje 40 groszy za 100 kB. Dodatkowym plusem oferty Lajt Mobile jest możliwość wyboru zasięgu Orange lub Plus – w zależności od tego, który operator dysponuje lepszą infrastrukturą w Twoim miejscu zamieszkania.

źródło: Lajt Mobile

A za 20 złotych najwięcej oferuje Nju Mobile

Gdybym chciał, żeby miesięczne koszty nie przekroczyły dwóch dyszek, postawiłbym jednak raczej na ofertę Nju Mobile, gdzie za 19 złotych otrzymujemy rozmowy, SMS-y i MMS-y bez limitu, a do tego jeszcze paczkę 20 GB do wykorzystania.

Alternatywnie Nju oferuje pakiet za 29 złotych miesięcznie, w którym mamy do dyspozycji dwa razy więcej gigabajtów. W obu przypadkach z internetem można łączyć się nie tylko poprzez LTE, ale też w sieci 5G.

źródło: Nju Mobile

W Mobile Vikings robotę robią dodatkowe korzyści

Idealnie pomiędzy dwoma pakietami Nju plasuje się Mobile Vikings ze swoją ofertą za 25 złotych miesięcznie, w ramach której daje do dyspozycji 30 GB internetu oraz całkowicie nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y.

Mobile Vikings oferuje też pakiet za 30 złotych z 35 GB internetu. Może wydawać się mniej atrakcyjna niż u niektórych konkurentów, ale na jej korzyść przemawiają: kumulacja gigabajtów, dostęp do sieci 5G oraz możliwość wyrobienia wirtualnej karty eSIM. To plusy, które każą spojrzeć na tę ofertę nieco inaczej i uznać ją za naprawdę atrakcyjną. Zresztą, te same zasady obowiązują w przypadku wcześniej wspomnianego pakietu za 25 złotych.

źródło: Mobile Vikings

Pozostałe pakiety za trzy dyszki – jest ich wiele, a wszystkie takie same

Jeśli chodzi o pakiety za trzy dyszki, mają je w swoich ofertach także Virgin Mobile, Plush oraz trzech operatorów z tzw. Wielkiej Czwórki: Plus, T-Mobile oraz Play. W Orange zaś oferty rozpoczynają się od 31 złotych.

W przypadku wszystkich sześciu wspomnianych operatorów otrzymujemy nielimitowane rozmowy i wiadomości oraz pakiet danych wynoszący 30 GB. Plush, Plus, T-Mobile oraz Orange wyróżniają się tu pozytywnie, oferując kumulację gigabajtów. Virgin Mobile natomiast ma ten plus, że pozwala korzystać z 5G.

Podsumujmy…

Wybór jest całkiem szeroki i każdemu powinno udać się znaleźć coś ciekawego dla siebie. Na wyróżnienie ode mnie zasługują a2mobile (za najtańszą ofertę na kartę), Lajt Mobile (za najtańszą ofertę no-limit), Nju Mobile (za najlepszą ofertę do 20 złotych), Mobile Vikings (za najbogatszą ofertę do 25 złotych) oraz Lycamobile (za największy pakiet gigabajtów do 30 złotych).

Za podsumowanie jednak najlepiej posłużyć może tabelka, ułatwiająca porównanie ofert. Poszczególne opcje zostały ułożone w niej w kolejności od najtańszej do najdroższej:

Sieć Cena (zł/miesiąc) SMS-y MMS-y Rozmowy Pakiet GB Kumulacja GB 5G a2mobile 12,90 Po 10 groszy Po 10 groszy Bez limitu Brak (4 grosze za 1 MB) NIE NIE a2mobile 12,90 Po 10 groszy Po 10 groszy Po 10 groszy za minutę 5 GB NIE NIE a2mobile 12,90 Bez limitu Bez limitu Po 10 groszy za minutę Brak (4 grosze za 1 MB) NIE NIE Lajt Mobile 15,99 Bez limitu Po 40 groszy Bez limitu 1 GB NIE NIE a2mobile 17,90 Po 10 groszy Po 10 groszy Bez Limitu 5 GB NIE NIE a2mobile 17,90 Bez limitu Bez limitu Po 10 groszy za minutę 5 GB NIE NIE a2mobile 17,90 Bez Limitu Bez limitu Bez limitu Brak (4 grosze za 1 MB) NIE NIE Lajt Mobile 17,99 Bez limitu Po 40 groszy Bez limitu 4 GB NIE NIE Nju Mobile 19 Bez limitu Bez limitu Bez limitu 20 GB NIE TAK a2mobile 19,90 Bez limitu Bez limitu Bez limitu 10 GB NIE NIE Lajt Mobile 19,99 Bez limitu Po 40 groszy Bez limitu 10 GB NIE NIE a2mobile 24,90 Bez limitu Bez limitu Bez limitu 30 GB NIE NIE Mobile Vikings 25 Bez limitu Bez limitu Bez limitu 30 GB TAK TAK Lycamobile 25 Bez limitu Brak Bez limitu 40 GB NIE TAK Nju Mobile 29 Bez limitu Bez limitu Bez limitu 40 GB NIE TAK a2mobile 29,90 Bez limitu Bez limitu Bez limitu 45 GB NIE TAK Mobile Vikings 30 Bez limitu Bez limitu Bez limitu 35 GB TAK TAK Lycamobile 30 Bez limitu Brak Bez limitu 60 GB TAK NIE Virgin Mobile 30 Bez limitu Bez limitu Bez limitu 30 GB NIE TAK Plush 30 Bez limitu Bez limitu Bez limitu 30 GB TAK NIE Plus 30 Bez limitu Bez limitu Bez limitu 30 GB TAK NIE T-Mobile 30 Bez limitu Bez limitu Bez limitu 30 GB TAK NIE Play 30 Bez limitu Bez limitu Bez limitu 30 GB NIE NIE Orange 31 Bez limitu Bez limitu Bez limitu 30 GB TAK NIE

Co myślisz o pakietach na kartę w Polsce? Czy któraś z tych ofert rzeczywiście spełnia Twoje oczekiwania?