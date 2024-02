Przeglądarka DuckDuckGo zyskała funkcję, której brakowało od samego początku

Przeglądarka internetowa DuckDuckGo, która rozkochała w sobie wielu maniaków prywatności, zyskała nową funkcję. Należy zaznaczyć, że mamy do czynienia z funkcją, która jak najbardziej wpływa na komfort korzystania i ogólną atrakcyjność przeglądarki.

Synchronizacja danych w DuckDuckGo

Nazwa DuckDuckGo jest prawdopodobnie dobrze znana wszystkim użytkownikom internetu, którym zależy na zachowaniu możliwie najwyższego poziomu prywatności. Jeszcze niedawno kojarzyła się ona wyłącznie z wyszukiwarką, ale teraz twórcy oferują również przeglądarkę internetową, z której można korzystać na Windowsie, macOS, a także na smartfonach z Androidem i iOS.

Owszem, przeglądarka internetowa DuckDuckGo jest warta polecenia, ale należy pamiętać, że wciąż ma ona braki względem Google Chrome czy Safari. Na szczęście twórcy cały czas pracują nad rozwojem swojego oprogramowania. W najnowszej aktualizacji została wdrożona długo wyczekiwana funkcja synchronizacji danych.

Nowa funkcja wprowadza możliwość synchronizacji zapisanych danych pomiędzy przeglądarkami DuckDuckGo zainstalowanymi na różnych urządzeniach. Synchronizacja obejmuje zakładki, hasła i ustawienia dotyczące poczty e-mail. Niewykluczone, że właśnie to zachęci większą liczbę osób do sprawdzenia omawianej przeglądarki internetowej. W końcu prywatność jest bardzo ważna, ale komfort korzystania z tej samej przeglądarki na kilku urządzeniach dla niemałej grupy osób jest również kluczowy.

Prywatność była niezwykle ważna

Podczas projektowania funkcji priorytetem była prywatność użytkowników. W związku z tym dane są zabezpieczone z wykorzystaniem szyfrowania end-to-end. Oznacza to, że tylko użytkownik ma do nich dostęp i nie mogą zostać podejrzane nawet przez zespół tworzący przeglądarkę internetową. Co więcej, nie jest konieczne posiadanie i zakładanie jakiegokolwiek konta.

Jak więc odbywa się synchronizacja, skoro nie jest potrzebne konto? Twórcy przeglądarki internetowej DuckDuckGo wyjaśniają, że należy przejść do ustawień, znaleźć opcje dotyczące synchronizacji, a następnie postępować zgodnie z instrukcjami. Jeśli wszystko zrobiliśmy poprawnie, to powinniśmy otrzymać kod alfanumeryczny i kod QR. Ten pierwszy należy przepisać na innym urządzeniu, ale w przypadku smartfonów i tabletów możemy skorzystać z alternatywnego rozwiązania, czyli zeskanowania kodu QR.

Należy jeszcze wiedzieć, że po skonfigurowaniu tworzony jest plik PDF, który warto zachować w bezpiecznym miejscu. Otóż zawiera on unikalny kod odzyskiwania, który pozwala uzyskać dostęp do zsynchronizowanych danych, jeśli przykładowo zgubimy lub uszkodzimy urządzenie.