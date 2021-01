DuckDuckGo przekracza barierę 100 milionów zapytań dziennie

To pierwszy przypadek w dwunastoletniej historii wyszukiwarki DuckDuckGo, kiedy to przekroczyła barierę 100 milionów zapytań dziennie. Ale to właściwie nic dziwnego, bowiem ubiegłe tygodnie są wyjątkowo udane dla serwisów spoza grona Big Tech.

DuckDuckGo dalej na fali

Ze względu na wydarzenia za oceanem oraz aktualizacje w regulaminie WhatsApp, na falę popularności wskoczyły komunikatory Telegram i Signal. Ten drugi doczekał się takiego wzrostu zainteresowania, że w pewnym momencie jego serwery były po prostu przeciążone. Telegram z kolei w ciągu 72 godzin zyskał 25 milionów nowych użytkowników, przebijając barierę 500 milionów kont.

Obecne na rynku od dwunastu lat DuckDuckGo również na tym skorzystało, choć trzeba przyznać wprost, że wyszukiwarka ta od dłuższego już czasu notuje regularne wzrosty. Od sierpnia ubiegłego roku DDG co miesiąc odpowiadało na ponad dwa miliardy zapytań od użytkowników. Na popularność wyszukiwarki wpłynęło również wypuszczenie aplikacji na urządzenia mobilne oraz rozszerzeń do przeglądarek – we wrześniu firma poinformowała, że w sumie zainstalowało je cztery miliony osób.

W poniedziałek po raz pierwszy w historii DuckDuckGo przekroczyło barierę 100 milionów zapytań dziennie. Wyszukiwarka, która ma być nastawiona na prywatność oraz ochronę danych użytkowników, stanowi pewną alternatywę dla Google – i coraz więcej osób chce ją wypróbować. Swego rodzaju wyróżnieniem może być również fakt, że DDG to domyślna wyszukiwarka w przeglądarce Tor.

W dwa pierwsze tygodnie stycznia DuckDuckGo naliczyło ponad 1,2 miliarda zapytań. Zobaczcie sami:

Statystyki DuckDuckGo z pierwszych dwóch tygodni tego roku. Źródło: ZDNet.com

Ubiegłe tygodnie pokazały, że użytkownicy są skłonni do przynajmniej wypróbowania innych rozwiązań, jeśli serwisy, z których dotychczas korzystali, wprowadzają niekorzystne zmiany w polityce prywatności. Pytanie tylko ile spośród milionów nowych odwiedzających Signala, Telegrama czy DDG faktycznie pozostanie z tymi usługami na dłużej.

Dla wielu osób nieco gorsze wyniki wyszukiwania w DuckDuckGo mogą być na dłuższą metę zniechęcające. Ale kto wie, może w przyszłości firmy Big Tech zastanowią się kilka razy przed wprowadzeniem jakiejś większej zmiany w regulaminie?