Nowa marka akcesoriów rusza na podbój Polski

Jeżeli w trakcie ostatnich poszukiwań etui do swojego smartfona uznaliście, że w ofercie polskich sklepów czegoś brakuje, możecie sprawdzić nową markę na polskim rynku – Kamalion. Czego spodziewać się po nowym konkurencie w branży akcesoriów elektronicznych?

La Casa De Las Carcasas to hiszpańska spółka, w skład której wchodzi marka Kamalion. Od momentu założenia w 2012 roku firma zbudowała sieć 650 sklepów stacjonarnych w Europie i Ameryce Południowej. La Casa De Las Carcasas funkcjonuje m.in. we Włoszech, Francji, Portugalii czy Rumunii. Polska jest siódmym krajem, w którym firma planuje swoje inwestycje.

Co można znaleźć w Kamalionie? Główną osią sprzedaży sieci są akcesoria, takie jak podstawki, szkła hartowane, etui czy zawieszki do smartfonów. Nie brakuje też drobnej elektroniki w postaci słuchawek bezprzewodowych, statywów z podświetleniem, kabli zasilających czy ładowarek. Firma obiecuje, że oferta jest kompatybilna z ponad 600 modelami smartfonów. Na liście można znaleźć urządzenia m.in. Apple, Samsunga, Xiaomi, OPPO czy Huawei.

Swoją przygodę z polskim rynkiem La Casa De Las Carcasas zaczyna od sklepu stacjonarnego w Galerii Bałtyckiej w Gdańsku. Powierzchnia sklepu liczy 100 metrów kwadratowych i jest już otwarta dla kupujących.

Chcemy, aby dzięki tak atrakcyjnej grupie produktów, nasz Klient wyróżnił się z tłumu i mógł wyrazić siebie. Rozumiemy, że nasi Klienci mają różne potrzeby i preferencje, stąd możliwość dopasowania akcesoriów do niemalże każdego modelu telefonu, w tym również oferta personalizacji etui z własną grafiką. Otwarcie pierwszego sklepu stacjonarnego w Polsce umożliwi nam bezpośrednią interakcję z polskimi klientami, co pozwoli nam jeszcze lepiej zrozumieć ich potrzeby i dostosować naszą ofertę do lokalnych preferencji.

Wojciech Pawłowski, Country Manager La Casa De Las Carcasas Polonia