Sprawdź swoją przeglądarkę Chrome na smartfonie. Coś się zmieniło

Większość wykorzystywanych przez nas aplikacji zmienia się bardzo wolno, niemalże niezauważalnie. Ciekawe, czy wychwycicie różnice w programie, z którego być może korzystacie każdego dnia.

Material You głównym stylem Google

To interesujące, że choć aplikacje Google są bardzo często wybierane przez użytkowników smartfonów, zarówno tych z Androidem, jak i iOS, to deweloperzy nie zawsze dbają o nowoczesny wygląd tych programów. Bywa, że zmiany wizualne wprowadzane są stopniowo, żeby nie powiedzieć powoli. W przypadku Google chyba najbardziej trafnym określeniem byłoby „ostrożnie”.

Pierwsze skrzypce w tych sukcesywnie wprowadzanych zmianach wizualnych gra system projektowania Material You. Zgodnie z jego zasadami, interfejsy wszystkich aplikacji Google mają być do siebie podobne stylistycznie, zapewniając łatwy dostęp do funkcji.

Mały lifting Google Chrome

Google Chrome w wersji przeglądarkowej niedawno zyskał na urodzie. Twórcy programu upodobnili układ i wygląd przycisków, a także szatę kolorystyczną do tej, która obecna była już wcześniej w desktopowym wydaniu Gmaila. Teraz kilka drobiazgów zmienia się w aplikacji mobilnej. Jeśli zaktualizowaliście przeglądarkę Google Chrome na smartfonie, być może już je zauważyliście.

Stara wersja Nowej Karty w Google Chrome na Androidzie Nowa wersja Nowej Karty w Google Chrome na Androidzie

Strona Nowej Karty w Chrome została nieco przeprojektowana. Niektóre elementy pomniejszono, a inne bardziej uwydatniono. Zmniejszeniu uległo logo Google. Zwiększono jednak pole wyszukiwania, a do tego zmieniła się ikona wyszukiwania obrazem. Skróty na liście ostatnio otwartych stron zyskały planszę o nieco innym odcieniu. Stwarza to lepsze wrażenie, ale jednocześnie zostawia wystarczająco dużo miejsca na sekcję Discover z proponowanymi artykułami, dostosowanymi do naszych zainteresowań. Widać też, że podmieniono ikonę ustawień Discover.

6 Ocena

Zmiany zauważyłem w aplikacji w wersji na system Android. Całkiem możliwe, że identyczne dostrzeżecie na iOS, jeśli korzystacie z tej wersji na swoich iPhone’ach.

Jeżeli modyfikacje nie są widoczne, można je wymusić za pomocą przełącznika flagi. Jest on dostępny po wpisaniu w adres wyszukiwania: chrome://flags. Następnie w polu wyszukiwania flag wpisujemy nazwę funkcji: Surface Polish. Przełącznik musi znaleźć się w pozycji „Enabled”.