Bolt chce Wam rozdać kilka tysięcy złotych

Dziś króluje miłość – w końcu są Walentynki. Bolt postanowił je uczcić, rozdając mieszkańcom Polski kilka tysięcy złotych. Przy okazji podzielił się ciekawą historią, która wywoła uśmiech na Waszej twarzy.

Walentynkowy konkurs Bolt, w którym do wygrania jest ponad 2000 złotych

Z okazji Walentynek firma zorganizowała konkurs, w którym główną nagrodą jest aż 2000 złotych, a dokładniej voucher na taką kwotę do wykorzystania u partnerów konkursu – są to LOT Polish Airlines, Wyjątkowy Prezent oraz Wakacje.pl. Ponadto do wygrania jest po 10 voucherów o wartości 30 i 10 złotych każdy (łącznie 300 i 100 złotych) na przejazdy. Czas na ich wykorzystanie jest do 30 sierpnia 2024 roku.

Jak wziąć udział w konkursie? Po pierwsze należy zrobić zdjęcie z Boltem w tle – może to być zarówno taksówka (pod uwagę brane będą też zdjęcia we wnętrzu pojazdów), jak i hulajnoga. Następnie trzeba je dodać na Instagram Story i napisać, jaka jest Twoja wymarzona randka oraz oznaczyć @bolt_poland.

Konkurs trwa od 14 do 17 lutego 2024 roku. Pamiętajcie, że Wasze konto musi być publiczne, aby organizator konkursu mógł zobaczyć Wasze Story na Instagramie.

Regulamin Konkursu „Walentynki z Bolt”

Ponadto, żeby uczcić Walentynki, Bolt zaproponował swoim partnerom w Warszawie udekorowanie wnętrz swoich samochodów, aby wprowadzić w nich „miły nastrój”. To wręcz idealna sceneria do zdjęcia konkursowego – zdecydowanie warto skorzystać.

źródło: Bolt

Kierowcy dzielą się swoimi nietypowymi historiami

Przy okazji firma podzieliła się kilkoma ciekawostkami, na przykład dotyczącą najpopularniejszych destynacji w Walentynki. Okazuje się, że nie są one „niestandardowe” – klienci najczęściej chcą dotrzeć do dworców, lotnisk i galerii handlowych.

Mimo to zdarzają się nietypowe historie, jak na przykład ta opowiedziana przez jednego z kierowców:

Podjeżdżam pod adres, okazuje się, że jest to sala weselna, przed którą stoi Para Młoda i dwójka typowych, weselnych wujków – takich już mocno zawianych. Myślę sobie: „czeka mnie ciężka podróż z nimi, o ile będą w stanie jechać”. Wysiadłem z auta, żeby otworzyć bagażnik, patrzę, a do auta wsiada… Panna Młoda, a za nią Pan Młody. W trakcie jazdy, wywiązała się zabawna konwersacja: – Młoda: Klucze masz? Masz…? – Młody: Mam! – Młoda: Telefon masz? – Młody; Mam! – Młoda: Portfel masz? Młody: Mam! – Ja: a Żonę Pan ma?- Młody: Mam!”. Zapadło mi to w pamięć, w końcu nie codziennie wiezie się Parę Młodą.

Jest jeszcze jeden konkurs z nagrodami o wartości 1750 złotych

Jednocześnie zorganizowano też konkurs, w którym do wygrania jest łącznie 35 kodów zniżkowych uprawniających do 50% zniżki do wykorzystania na platformie Bolt Food – 20 dla zdobywcy pierwszego miejsca, 10 dla drugiego i 5 dla trzeciego. Maksymalna kwota jednorazowego rabatu wynosi 50 złotych, czyli łącznie można zyskać nawet kolejno 1000, 500 i 250 złotych.

Aby wziąć udział w konkursie, należy zrobić zdjęcie z dostarczonym przez kuriera jedzeniem i dodać „element kreatywny”, a następnie udostępnić je na Instagram Story z oznaczeniem konta @boltfood_pl. Pamiętajcie, aby i w tym przypadku Wasze konto było publiczne. Ten konkurs potrwa do 18 lutego 2024 roku.

Regulamin Konkursu „Walentynki z Bolt Food”