Od 15 lutego będzie dostępny Twój e-PIT. Jest duża nowość

Usługa Twój e-PIT jest udostępnia rok rocznie od 2019 roku i cieszy się coraz większą popularnością. 15 lutego e-Urząd Skarbowy udostępni wstępnie przygotowane rozliczenia za 2023 rok podatkowy. Ten rok przyniesie jednak dużą nowość.

Twój e-PIT za 2023 rok będzie dostępny od 15 lutego 2024 roku

Usługa, po raz pierwszy udostępniona w 2019 roku, zwolniła miliony mieszkańców Polski z obowiązku składania rozliczenia podatkowego za poprzedni rok kalendarzowy. Dzięki niej wiele osób nie musi co roku rozliczać się z fiskusem, bo zrobi to za nich e-Urząd Skarbowy. Jej popularność bardzo szybko rośnie, o czym świadczy fakt, że z każdym kolejnym rokiem są coraz większe problemy z zalogowaniem się na stronie podatki.gov.pl 15 lutego.

źródło: Ministerstwo Finansów

Właśnie tego dnia, od samego początku, e-Urząd Skarbowy udostępnia wstępnie wypełnione rozliczenie podatkowe za poprzedni rok kalendarzowy. Osoby, którym zależy na szybkim otrzymaniu zwrotu podatku, chcą jak najszybciej zaakceptować swój PIT. Należy jednak pamiętać, że przygotowane przez fiskusa rozliczenie może nie zawierać wszystkich przysługujących ulg (na przykład za darowizny na cele charytatywne), dlatego warto dokładnie je przejrzeć przed zaakceptowaniem i uzupełnić o brakujące informacje, jeśli taka sytuacja się zdarzy.

Podobnie jak w poprzednich latach, właśnie 15 lutego e-Urząd Skarbowy udostępni Twój e-PIT za 2023 rok kalendarzowy. Powinien on być gotowy po północy, ale nie zdziwcie się, jeśli będziecie mieć problem z zalogowaniem się na stronie podatki.gov.pl, ponieważ co roku wiele osób chce jak najszybciej zaakceptować swoje zeznanie podatkowe. Jeżeli komuś aż tak się nie spieszy, można przeczekać pierwszy „boom”, aby pod wieczór czy następnego dnia bez przeszkód wysłać swój PIT do Urzędu Skarbowego.

Faktem jest, że im szybciej wyślecie swoje rozliczenie, tym szybciej otrzymacie zwrot podatku. Przez to jednak, że usługa cieszy się stale rosnącą popularnością, czas otrzymania zwrotu się wydłuża – już nie są one wysyłane tak szybko jak wcześniej (maksymalnie w ciągu 45 dni). Warto też przypomnieć, że jeśli ktoś nie zaakceptuje swojego rozliczenia, e-Urząd Skarbowy zrobi to automatycznie ostatniego dnia kwietnia. W sytuacji, gdy ktoś będzie musiał zapłacić podatek, Urząd Skarbowy go o tym poinformuje.

Duża nowość w usłudze Twój e-PIT od 2024 roku

O ile udostępnienie rozliczeń podatkowych za poprzedni rok 15 lutego nie jest żadną nowością, tylko standardową procedurą, o tyle nowością jest to, że od 2024 roku z usługi będą mogły skorzystać również osoby prowadzące działalność gospodarczą oraz działy specjalne produkcji rolnej, a także osoby z zawieszoną działalnością. Za jej pośrednictwem będzie można bowiem złożyć też formularze PIT-28, PIT-36 i PIT-36L, oprócz dostępnych wcześniej PIT-37 i PIT-38.

źródło: Ministerstwo Finansów

Warto jednak pamiętać, że osoby, które miały zarejestrowaną działalność gospodarczą lub działy specjalne produkcji rolnej, muszą uzupełnić część danych, których Krajowa Administracja Skarbowa nie posiada – mowa tu m.in. o wysokości przychodów i składek na ubezpieczenia społeczne, a w przypadku działalności gospodarczej opodatkowanej ryczałtem lub podatkiem liniowym również składek na ubezpieczenie zdrowotne. W uzupełnieniu danych pomoże im kreator.

źródło: Ministerstwo Finansów

Ponadto e-Urząd Skarbowy nie zaakceptuje automatycznie przygotowanego przez siebie rozliczenia za 2023 rok – właśnie z uwagi na konieczność uzupełnienia danych. W związku z tym podatnik musi samodzielnie je zaakceptować przed końcem kwietnia 2024 roku. Ministerstwo Finansów szacuje, że może to dotyczyć ~4,2 mln zeznań.

Przy okazji zapowiedziano, że jeszcze w tym roku e-Urząd Skarbowy będzie dostępny w formie aplikacji mobilnej, a do tego ma być więcej możliwości dokonania płatności podatku – nie tylko BLIKIEM (co już jest możliwe), ale również kartami płatniczymi.