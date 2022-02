Czy można postawić znak równości pomiędzy tanim i drogim smartfonem? Oczywiście, że nie, podobnie jak nie można tego zrobić w przypadku żadnej pary urządzeń. W tym rankingu tani Samsung jest na szczycie, ale znacznie droższy iPhone depcze mu po piętach, a w jednym aspekcie wręcz bije na głowę.

Samsung króluje, ale iPhone depcze po piętach Galaxy

Omdia podsumowała dostawy smartfonów w 2021 roku i okazało się, że modelem, który trafił na rynek w największej liczbie egzemplarzy, jest Galaxy A12, którego średnia cena sprzedaży to 160 dolarów. Według obliczeń, dystrybutorzy otrzymali 51,8 mln sztuk tego urządzenia. Na drugim miejscu znalazł się iPhone 12 za średnio 851 dolarów, który trafił do sklepów w liczbie 41,7 mln egzemplarzy, czyli o 10,1 mln mniej niż Galaxy z fotela lidera.

Galaxy A12 (źródło: Samsung)

Gdyby jednak zsumować przychody ze sprzedaży jednego i drugiego smartfona, to okaże się, że w przypadku Galaxy A12 to 8,288 mld dolarów, natomiast iPhone’a 12… blisko 35,5 mld dolarów, czyli ponad 4 razy więcej! Co więcej, wśród dziesięciu smartfonów, które trafiły do sklepów w największej liczbie egzemplarzy, aż siedem (7!) to iPhone’y – 12, 12 Pro i 12 Pro Max oraz 13, 13 Pro i 13 Pro Max. Do TOP 10 nie załapały się jedynie modele z dopiskiem „mini”.

Jakim smartfonom z Androidem, oprócz Galaxy A12, udało się wejść do TOP 10 modeli, które w 2021 roku zostały dostarczone na rynek w największej liczbie sztuk? To Redmi 9A za średnio 78 dolarów i Galaxy A02 za ~138 dolarów. Jak widać, oba to budżetowe modele, podobnie jak Galaxy A12.

Oczywiście, trzeba pamiętać o tym, że Apple ma mocno ograniczoną ofertę smartfonów, jednak znamienne jest to, że w TOP 10 nie znalazł się iPhone SE 2020, czyli najbardziej przystępny cenowo model. Wygląda na to, że klienci mimo wszystko wolą i wybierają droższe urządzenia, a (wciąż najnowszy) SE 2020 nie cieszył się tak dużą popularnością, jak byśmy się spodziewali.

źródło: Omdia

Omdia zauważa również, że w zeszłym roku Apple dostarczyło na rynek 234,5 mln smartfonów, z czego aż 39% miało średnią cenę sprzedaży przekraczającą 1000 dolarów. To najlepszy wynik w historii giganta z Cupertino. Konkurencji daleko do takich rezultatów, jednak trzeba pamiętać, że w ogromnej większości ma ona zupełnie inną strategię. Za wyjątek możemy uznać jedynie Google.

Omdia przypomina też, że w 2020 roku w TOP 10 znajdowało się pięć smartfonów Apple i pięć z Androidem. W 2021 z najlepszej dziesiątki „wypadły” dwa urządzenia producenta z Korei Południowej i na ich miejsce wskoczyły dwa iPhone’y.